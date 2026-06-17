Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Cientos de aficionados se reunieron para seguir el debut del equipo de Lionel Scaloni ante Argelia y celebraron los goles de Lionel Messi.

La victoria de la Selección argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 volvió a generar una multitudinaria celebración en Bangladesh, donde cientos de hinchas siguieron el partido y festejaron el triunfo del conjunto nacional.

El fenómeno que une al país asiático con la Albiceleste volvió a quedar en evidencia durante la presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, con reuniones masivas de aficionados que acompañaron el encuentro desde distintos puntos de Bangladesh.

Uno de los principales puntos de encuentro fue la Daffodil International University, donde se instaló una pantalla gigante para que estudiantes y simpatizantes pudieran observar la transmisión del partido.

Desde horas antes del inicio del encuentro, cientos de personas se congregaron en el establecimiento para seguir el debut argentino en el certamen mundialista. La presencia de Lionel Messi fue uno de los principales atractivos para los asistentes.

Los goles convertidos por Messi fueron celebrados con entusiasmo por los presentes, que acompañaron los festejos con banderas argentinas, cánticos y muestras de apoyo al seleccionado campeón del mundo.

Las imágenes de la celebración fueron compartidas posteriormente en redes sociales y plataformas de video, donde se observó una importante concentración de personas siguiendo el encuentro en la universidad.

Los registros también mostraron a numerosos simpatizantes acercándose al sector del escenario y participando activamente de los festejos tras cada uno de los tantos marcados por el conjunto argentino.

La relación entre Bangladesh y la Selección argentina se fortaleció especialmente durante los últimos Mundiales y volvió a reflejarse en esta nueva presentación del equipo nacional en una Copa del Mundo.

Con el triunfo ante Argelia, Argentina comenzó de manera positiva su camino en el Mundial 2026 y, una vez más, recibió el respaldo de miles de seguidores a miles de kilómetros de distancia, en uno de los países donde la pasión por la Albiceleste continúa creciendo año tras año.

Bangladesh, rendida a los pies de la Argentina de Messi