Uno Santa Fe | Ovación | Bangladesh

Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Cientos de aficionados se reunieron para seguir el debut del equipo de Lionel Scaloni ante Argelia y celebraron los goles de Lionel Messi.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 16:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

La victoria de la Selección argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 volvió a generar una multitudinaria celebración en Bangladesh, donde cientos de hinchas siguieron el partido y festejaron el triunfo del conjunto nacional.

El fenómeno que une al país asiático con la Albiceleste volvió a quedar en evidencia durante la presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, con reuniones masivas de aficionados que acompañaron el encuentro desde distintos puntos de Bangladesh.

Uno de los principales puntos de encuentro fue la Daffodil International University, donde se instaló una pantalla gigante para que estudiantes y simpatizantes pudieran observar la transmisión del partido.

Desde horas antes del inicio del encuentro, cientos de personas se congregaron en el establecimiento para seguir el debut argentino en el certamen mundialista. La presencia de Lionel Messi fue uno de los principales atractivos para los asistentes.

Los goles convertidos por Messi fueron celebrados con entusiasmo por los presentes, que acompañaron los festejos con banderas argentinas, cánticos y muestras de apoyo al seleccionado campeón del mundo.

Las imágenes de la celebración fueron compartidas posteriormente en redes sociales y plataformas de video, donde se observó una importante concentración de personas siguiendo el encuentro en la universidad.

Los registros también mostraron a numerosos simpatizantes acercándose al sector del escenario y participando activamente de los festejos tras cada uno de los tantos marcados por el conjunto argentino.

La relación entre Bangladesh y la Selección argentina se fortaleció especialmente durante los últimos Mundiales y volvió a reflejarse en esta nueva presentación del equipo nacional en una Copa del Mundo.

Con el triunfo ante Argelia, Argentina comenzó de manera positiva su camino en el Mundial 2026 y, una vez más, recibió el respaldo de miles de seguidores a miles de kilómetros de distancia, en uno de los países donde la pasión por la Albiceleste continúa creciendo año tras año.

Bangladesh, rendida a los pies de la Argentina de Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuradPiyal/status/2067068967144055294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2067068967144055294%7Ctwgr%5E371f26be5132496bc2c075c3812b181a137d6499%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVuIiBkaXI9Imx0ciI2BTWVzc2kgd2l0aCBhIG1vbWVudCBvZiBtYWdpYyDwn4em8J2BHt2BKcqDxicj5PbmUgZ29hbCBhbmQgdGhlIHdob2xlIGNyb3dkIGxvc3QgaXQhIPCflKU8YnI2BPGJyPlRoZSBhdG1vc3BoZXJlIHdhcyBhYnNvbHV0ZWx5IGVsZWN0cmljIOKaveKdpO2B4jzxicj48YnI2B8J2BTjSBEYWZmb2RpbCBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFVuaXZlcnNpdHkgfCDwn46lIExpZmUgb24gRElVIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9zNkxRTk12UVdKIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vczZMUU5NdlFXSjwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBQaXlhbCBIYXNhbiBNdXJhZCDwn4en8J2BHqSAoQE11cmFkUGl5YWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8veC5jb20vTXVyYWRQaXlhbC9zdGF0dXMvMjA2NzA2ODk2NzE0NDA1NTI5ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE3LCAyMDI2PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0ueC5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D9dcff50112492bd2c47e53510f56a894s%3D7ee2f8052a9e5e516afe427e7bab4b8e&partner=&hide_thread=false

Bangladesh Argentina Argelia
Noticias relacionadas
el rol fundamental de nadal en el apetito competitivo de messi

El rol fundamental de Nadal en el apetito competitivo de Messi

mundial 2026: inglaterra-croacia se roba la atencion en una jornada cargada de accion

Mundial 2026: Inglaterra-Croacia se roba la atención en una jornada cargada de acción

noruega se impuso con goleada ante irak en su debut en el mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

gimnasia va por la gloria ante quimsa en la liga nacional

Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

Lo último

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

Último Momento
La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Bangladesh volvió a latir al compás de la Selección argentina y celebró el triunfo ante Argelia

Ovación
Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: Sentí que estaba plenamente para seguir

Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: "Sentí que estaba plenamente para seguir"

En qué consistiría la propuesta de Independiente para llevarse a Maizon Rodríguez

En qué consistiría la propuesta de Independiente para llevarse a Maizon Rodríguez

Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

Colón, con tres jugadores que llegan en capilla al cierre de la primera rueda

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

El boxeo se trasladó a la Recoleta en una velada vestida de gala

El boxeo se trasladó a la Recoleta en una velada vestida de gala

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo