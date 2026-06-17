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Haaland, rendido a los pies de Messi tras el hat-trick a Argelia: "Está loco"

El delantero noruego con presente en el Manchester City destacó la actuación del astro rosarino en el debut del sexto mundial de su carrera con 39 años.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 07:59hs
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Haaland, rendido a los pies de Messi tras el hat-trick a Argelia: Está loco

El futbolista noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City de Inglaterra, realizó un posteo en redes sociales en el que se rindió a los pies del astro Lionel Messi luego de sus tres goles en el debut de la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026.

El atacante, que viene de convertir dos tantos en la victoria de su país por 4-1 ante Iraq, publicó una imagen de su cara con la frase: “Messi está loco”, ya que el ex Barcelona y Paris Saint-Germain se despachó con un hat-trick para la goleada por 3-0 ante los africanos.

Además, el capitán Albiceleste no solo convirtió su primer triplete en mundiales, sino que también igualó la impresionante marca del alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de la competición con 16 tantos.

Messi llegaba cuestionado por su edad y había dudas sobre si tendría la capacidad de marcar la diferencia como suele hacer: desde el primer encuentro, el 10 despejó todos los rumores sobre su estado de forma.

La publicación de Haaland por la actuación de Leo Messi

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Haaland Messi Argelia
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