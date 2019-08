Argentina consiguió dos doradas en remo

En la decimosexta jornada de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, la delegación argentina sumó tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce.Argentina se ubica sexta en el medallero, con 20 preseas de oro, 21 de plata y 21 de bronce, lo que hace un total de 62.

En remo, la dupla compuesta Cristian Rosso-Rodrigo Murillo se quedó con la medalla de oro en la final de doble par de remos cortos, con un tiempo de 6 minutos, 25 segundos y 15 centésimas, por delante de los cubanos Adrián Oquendo-Boris Guerra (6:27:43) y de los brasileros Uncas Batista-Lucas Verthein (6:29:72), que completaron el podio.

En la prueba de cuatro remos largos, el cuarteto integrado por Iván Carino-Agustín Díaz-Francisco Esteras-Axel Haack conquistó la medalla de oro al imponerse con un registro de 6:07:02 centésimas, seguidos de los cubanos Eduardo González-Reidy Cardona-Carlos Ajete-Jesús Rodríguez (plata, 6:09.53) y los brasileños Willian Giaretton-Gabriel Campos-Fabio Moreira-Alef Fontoura (bronce, 6:10.67).

Juegos Panamericanos.jpg Internet

El doble par de remos cortos compuesto por Oriana Ruiz-Milka Kraljev terminó en la tercera posición, con un tiempo de 7:18:88 centésimas, logrando la medalla de bronce, por detrás de las cubanas Aimee Hernández-Yariulvis Cobas (oro, 7:10.74) y de las estadounidenses Julia Lonchar-Margaret Fellows (plata, 7:12.72).

En esgrima, Jesús Lugones, José Domínguez y Alessandro Taccani obtuvieron la medalla de plata en la competencia de espada por equipos masculinos, al caer en la final ante Cuba por 45 a 33 (Lugones igualó 6-6 con Luis Patterson, y perdió 7-5 con Reynier Henrique y 7-5 con Yunior Reytor; Domínguez perdió con Reytor 3-1, le ganó 2-1 a Patterson y volvió a perder 4-1 con Henrique; y Taccani igualó 3-3 con Henrique, y perdió 5-2 con Reytor y 9-8 con Patterson).

En judo, Paula Pareto no pudo subir al podio como consecuencia de una hernia cervical que le impidió competir por la medalla de bronce, siendo la primera vez en sus cuatro participaciones que no consigue colgarse una medalla en un Panamericano. En sus tres participaciones anteriores en Juegos Panamericanos, la "Peque" había conseguido ganar una medalla de cada color: en Río de Janeiro 2007 fue de bronce, en Guadalajara 2011 fue dorada y en Toronto 2015 fue de plata. Pareto, medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, no se presentó a disputar el combate por la medalla de bronce ante la mexicana Edna Carrillo por padecer una hernia cervical.

Juegos Panamericanos 2.jpg Internet

En relación al waterpolo, el seleccionado masculino logró el pase a las semifinales al ganarle a Cuba por 9 a 7, con parciales de 2-1, 5-3 y 7-5. Los tantos del conjunto argentino fueron conseguidos por Ramiro Veich (2), Guido Martino (2), Iván Carabantes (2), Germán Yáñez (2) y Carlos Camnasio.

En cuanto a la lucha, en la categoría grecorromana 130 kilos, Luciano Del Río perdió en cuartos de final ante el cubano Mijaín López por 8-0 y volvió a ser superado, esta vez por el chileno Yasmani Acosta por 9-0, en el repechaje por la medalla de bronce. En cambio, Patricia Bermúdez, en la categoría libre 50 kilos, cayó ante la ecuatoriana Jacqueline Mollocana por 9-2, en cuartos de final, y no tuvo la chance de acceder a un repechaje.