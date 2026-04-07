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Autorizaron a Claudio Tapia a salir del país

La Justicia le concedió el permiso para salir de Argentina al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 18:51hs
Autorizaron a Claudio Tapia a salir del país

La Justicia autorizó que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, pueda tener tres viajes al exterior en medio de la investigación por la causa de supuesto fraude.

Hace tan solo seis días, la Justicia había confirmado la decisión del juez Diego Amarante que prohibía la salida del país del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.

Tapia, fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes por la Justicia que, asimismo, lo obligó a quedarse en su domicilio durante 72 horas, salvo excepciones que deberán ser comunicadas al Tribunal, por lo que deberá pedir un permiso especial para presenciar el amistoso del martes entre la Selección argentina y su par de Zambia.

La notificación a Claudio Tapia

En este contexto, y sin su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo debido a su prohibición para salir del país, la Justicia le notificó a Tapia y demás imputados “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento previo dicha cirscunstancia al Tribunal”.

Por ello, el presidente de la AFA debió presentar una solicitud en la Justicia para que le den un permiso con el cual pueda hacerse presente en el amistoso que la Selección argentina enfrentará a su par de Zambia, el martes en el estadio La Bombonera.

Claudio Tapia AFA Argentina
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