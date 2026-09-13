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Argentina tuvo un domingo dorado y cerró la jornada con 11 medallas en Santa Fe 2026

Argentina consiguió tres medallas de oro, una de plata y siete de bronce en la primera jornada completa de los Juegos Suramericanos. Pascual Di Tella, Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke hicieron sonar el himno argentino.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 22:03hs
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Argentina tuvo un domingo dorado y cerró la jornada con 11 medallas en Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron a entregar emociones fuertes y Argentina cerró el domingo con una cosecha de once medallas: tres de oro, una de plata y siete de bronce. Después de la ceremonia inaugural del sábado, la competencia tuvo una intensa jornada en la que la delegación albiceleste se subió al podio en natación, esgrima, aguas abiertas y gimnasia.

La primera medalla argentina llegó de la mano de Romina Imwinkelried, quien consiguió el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas. La santafesina protagonizó un ajustado final con su compatriota Candela Giordanino, a quien aventajó por apenas una décima. El oro quedó en manos de la brasileña Ana Cunha, campeona olímpica en Tokio 2020.

Di Tella abrió el camino de los oros en los Suramericanos

El primer himno argentino de la jornada sonó gracias a Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual de esgrima. El argentino derrotó en la final al venezolano Eliecer Romero, mientras que Juan Bacha, eliminado por Di Tella en semifinales, completó el podio con la medalla de bronce.

Las otras dos doradas llegaron desde la natación. En los 100 metros pecho femenino, Macarena Ceballos se impuso con un registro de 1:06.80. Martina Barbeito terminó segunda, a 2.46 segundos, y se quedó con la medalla de plata.

Más tarde, Cecilia Dieleke, de apenas 17 años, protagonizó otro final emocionante en los 50 metros espalda. La argentina marcó el mismo tiempo que la brasileña Etiene de Medeiros y ambas fueron premiadas con el oro. Andrea Berrino completó el podio y obtuvo el bronce.

Más podios para la delegación argentina

La natación también aportó varios bronces. Lucas Alba terminó tercero en los 800 metros libre con un tiempo de 7:55.78, detrás de los brasileños Guilherme Da Costa y Stephan Steverink.

Los equipos argentinos de 4x200 metros libre femenino y masculino también finalizaron en el tercer puesto. En mujeres compitieron Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, mientras que el equipo masculino estuvo integrado por Máximo Aguilar, Guido Buscaglia, Lucas Alba y Matías Chaillou.

El último bronce del día llegó en gimnasia. Argentina terminó tercera en el All-Around masculino por equipos, con 304.400 puntos, detrás de Brasil, campeón con 310.500, y Colombia, segunda con 305.600. El equipo argentino estuvo conformado por Ivo Chiapponi, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Nahuel Pardo, Matías Coralizzi y Santiago Mayol.

Así, en el primer gran día competitivo de Santa Fe 2026, Argentina dejó una fuerte señal con once medallas y tres títulos que permitieron escuchar el himno nacional en distintos escenarios de los Juegos Suramericanos.

Argentina Suramericanos Santa Fe
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