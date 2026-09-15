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El detalle que falta para que se confirmen los rivales de la Selección Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará tres encuentros en la próxima ventana internacional, uno en Córdoba y dos en Capital Federal

15 de septiembre 2026 · 12:37hs
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Lionel Scaloni debe definir la lista para los tres amistosos que jugará Argentina.

Lionel Scaloni debe definir la lista para los tres amistosos que jugará Argentina.

La Selección Argentina ya tiene definido quiénes serán sus rivales en la próxima fecha FIFA, aunque todavía resta que se confirme un detalle para que se haga oficial.

Los amistosos del seleccionado argentino

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la "Albiceleste" se enfrentará con Bolivia, Burkina Faso y Benín en la próxima ventana internacional.

El primero de estos encuentros sería el 30 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que los siguientes dos serían en el Estadio Monumental el 3 y el 6 de octubre frente a Burkina Faso y Benín, respectivamente.

El único detalle que resta para que se confirmen de manera oficial estos rivales es que los amistosos sean considerados por la FIFA como Clase A.

Esto se debe a que, en caso de ser reconocidos de esta manera, contarán para la suspensión que sufrieron Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada, quienes se perderán 10, 8, 3 y un partido respectivamente.

Además, si bien no está confirmado, todo indica que en estos partidos se homenajeará al astro rosarino Lionel Messi, quien anunció su retiro de la Selección argentina el pasado 31 de agosto.

Estos partidos marcarán el regreso a la actividad para la Selección luego de la que fue su participación en el Mundial 2026, en el que cayó en la gran final 1-0 frente a España en el tiempo extra.

Luego de esta extensa fecha FIFA, el equipo nacional volverá a tener una ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre, donde podría disputar otros dos encuentros. Una vez finalizara aquella fecha FIFA, el técnico Lionel Scaloni definirá su futuro en el cargo.

rivales Argentina amistosos
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