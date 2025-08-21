Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Paulina Barreiro (canotaje), Aramís Ayala (canotaje) y Francisco Giorgis (esquí acuático) se subieron a lo más alto del podio en los II Juegos Panamericanos Junior

Francisco Giorgis, en salto, y Bautista Almada, en slalom, ganaron las medallas de oro y plata en Asunción en esquí náutico.

A la medalla de oro conseguida por el bonaerense, oriundo de Maipú, Tomás Olivera, en lanzamiento de martillo se sumaron otras tres . Paulina Barreiro (canotaje), Aramís Ayala (canotaje) y Francisco Giorgis (esquí acuático) se subieron a lo más alto del podio en los II Juegos Panamericanos Junior . Argentiná llegó a las 20 medallas doradas para alcanzar los 67 podios (20, 29 y 18) y ubicarse en el quinto lugar del medallero.

Francisco Giorgis, en salto, y Bautista Almada, en slalom, ganaron las medallas de oro y plata, respectivamente, en las pruebas de esquí náutico en Asunción. Giorgis se adjudicó la prueba de salto masculina al marcar 54,6 metros en su tercera pasada (había hecho 54.0 y 49,9 en las dos primeras).

El cordobés Ahumada, que a fines del año pasado se convirtió en el primer argentino en ser campeón mundial juvenil en la categoría slalom, se llevó la presea plateada en el slalom, con una marca de 2.00/58/10.75. En la final de figuras masculinas, Ahumada terminó 5º con 6.480 puntos, mientras que Giorgis fue 7º con 4.620 pts.

Dos medallas doradas y una plateada en canotaje. Dos medallas de oro Paulina Barreiro, en K1 200 metros, y Aramís Sánchez, en C1 1000 metros y una de plata Vicente Vergauven, en K1 1000 metros, fue la cosecha argentina en la primera jornada del canotaje en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

image Con un tiempo de 45.71, Paulina Barreiro se consagró en la prueba K1 200 metros de canotaje de velocidad y sumó una medalla de oro más para Argentina.

Barreiro, en K1 200 metros femenino, con 45s71 conquistó la medalla dorada al ganar la competencia. La pampeana había ganado también la segunda serie eliminatoria, con 47s82. El rionegrino Sánchez se llevó el oro en C1 1000 metros masculino, al imponerse en la prueba con un registro de 4m17s18. Vergauven conquistó la presea plateada en el K1 1000 metros masculino, con un tiempo de 3m54s88, el rionegrino había quedado segundo en su serie clasificatoria, con 4m02s19.

Medallas de oro

Tomás Olivera (atletismo - lanzamiento de martillo)

Aramís Ayala (canotaje - C1 1000m)

Paulina Barreiro (canotaje - K1 200m)

Francisco Giorgis (esquí náutico - salto)

Medallas de plata

Vicente Vergauven (canotaje - K1 1000m)

Julieta Lucas (gimnasia artística - all around)

Medallas de bronce

Nahuel Olmedo (lucha grecorromaana - 97kg)