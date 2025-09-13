Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina le ganó 3-0 a Países Bajos y se clasificó al Final 8 de la Copa Davis

Horacio Zeballos y Andrés Molteni fueron los encargados de liquidar la serie con un triunfo en el dobles. Argentina jugará el Final 8 de la Copa Davis

13 de septiembre 2025 · 11:46hs
Zeballos y Molteni le dieron el triunfo a Argentina ante Países Bajos.

Si el viernes había sido perfecto para Argentina, con los puntos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo a Jesper De Jong y Botic van de Zandschulp en los singles respectivamente, el sábado fue soñado, ya que en el primer punto, el del dobles de Horacio Zeballos, recientemente campeón del US Open, y Andrés Molteni, el equipo de Javier Frana aseguró su presencia en el Final 8, que se disputará en noviembre en Bolonia.

La pareja albiceleste se impuso por 6-3 y 7-5 a la dupla de Sander Arends (23° del mundo en dobles) y van de Zandschulp, quien reemplazó a último momento a a Sem Verbeek (48°).

El análisis de los protagonistas

"Nunca hay que darse por vencido, la luchamos mucho en el segundo set. Molto es un animal, creo que ni él sabe cómo jugó. Por suerte lo acompañé bien hoy. Nuestros rivales son grandes jugadores y fue una pelea hasta el final", aseguró Zeballos.

Para luego agregar: "Estoy muy contento de estar en las Finales, es un gran sueño para todos nosotros y para nuestra gente que vino desde muy lejos".

Luego fue el turno de Molteni quien expresó: "Nos conocemos desde hace mucho tiempo, jugamos juntos interclubes y tenemos esa conexión que suma mucho a la hora de juntarnos en la cancha".

Para cerrar "Gracias al público, fue muy lindo estar acá y fueron muy respetuosos. Gracias por venir a todos a apoyar, como siempre locales".

