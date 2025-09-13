Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Real Madrid venció como visitante a Real Sociedad por 2-1. En el Merengue no jugó Franco Mastantuono, quien fue al banco pero Xavi Alonso no lo utilizó

El Real Madrid le ganó por 2-1 a Real Sociedad en su visita a San Sebastián, en el marco de la fecha 4 de La Liga. Los goles fueron autoría de Kylian Mbappé y Arda Guler, ambos en el primer tiempo, mientras que el descuento del local fue en la segunda parte desde el punto de penal en los pies de Mikel Oyarzábal.

Real Madrid tiene puntaje ideal

El Marengue se quedó con diez jugadores por la expulsión de Dean Huijsen y no contó con la presencia de Franco Mastantuono en cancha, quien se tuvo que conformar en el banco de suplentes. Mientras tanto, los dirigidos por Xabi Alonso siguen sumando de a tres y tienen puntaje perfecto en el arranque de la temporada, siendo el único líder con 12 unidades.