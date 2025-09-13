Uno Santa Fe | Ovación | Exequiel Palacios

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Exequiel Palacios, jugador de la Selección Argentina sufrió una lesión por la cual deberá ser intervenido quirúrgicamente

13 de septiembre 2025 · 14:12hs
Exequiel Palacios sufrió una grave lesión y tendrá que ser operado.

Exequiel Palacios sufrió una grave lesión y tendrá que ser operado.

Se encendieron las alertas en la Selección argentina: Exequiel Palacios sufrió una lesión miotendinosa en el aductor derecho durante el duelo entre Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt y deberá ser intervenido quirúrgicamente, confirmó el club alemán.

Palacios no volverá a jugar hasta el año que viene

La lesión se produjo en el primer tiempo y obligó al tucumano a abandonar el campo; el parte médico oficial habla de un desprendimiento del tendón en la zona del aductor derecho, intervención quirúrgica la próxima semana y una baja estimada que lo dejaría fuera de competencia por lo que resta de 2025.

La noticia golpea con fuerza la planificación de Lionel Scaloni, porque Palacios era una pieza de recambio habitual en el eje del mediocampo y la baja se produce justo antes de una agenda que puede llegar a decidir bastantes vacantes para el plantel del Mundial en la “Albiceleste”.

Lo más cercano en el calendario es la gira por Estados Unidos en octubre (amistosos contra Venezuela y Puerto Rico), y después la serie de partidos programada para noviembre en Angola e India, seguido por la Finalissima frente a España prevista para marzo y, en última instancia, la preparación final de cara al Mundial 2026 que arranca el 11 de junio.

Con la operación y la rehabilitación por delante, Bayer Leverkusen estima un plazo de recuperación de entre tres y cuatro meses, lo que coloca su posible regreso recién a comienzos de 2026.

Más allá del impacto deportivo, la situación obliga al cuerpo técnico a acelerar evaluaciones alternativas y testar variantes en el mediocampo. Palacios aporta equilibrio entre contención y salida, y su ausencia obligará a Scaloni a reeditar combinaciones —ya sea con volantes de corte, interiores con llegada o un doble pivote distinto— para garantizar la sociedad que el técnico pretende en el centro del campo.

En lo inmediato, el foco estará en la recuperación postoperatoria del jugador: primero la cirugía, luego la rehabilitación supervisada y la readaptación progresiva a la competencia.

La AFA y el cuerpo médico de la Selección seguirán de cerca la evolución del jugador y coordinarán con Bayer Leverkusen el plan de recuperación. Por ahora, la certeza es la operación y la ventana aproximada de baja; lo que seguirá será la cuenta regresiva para ver si Palacios puede completar su recuperación a tiempo para pelear por un lugar en la lista definitiva hacia el Mundial 2026.

Exequiel Palacios Selección Argentina
Noticias relacionadas
Colón y Unión se enfrentarán en las semifinales de la Copa Santa Fe.

Colón le gana a Unión en el Clásico por Copa Santa Fe

Santa Fe es subsede de los Juegos Jadar.

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Una marca sin precedentes. El santafesino Luciano De Cecco romperá un récord histórico con su presencia en el plantel argentino.

Argentina ya tiene el plantel definido para el Mundial de Filipinas

El seleccionado de vóley de Santa Fe se consagró campeón en los Jadar 2025.

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Lo último

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Último Momento
Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Unión va por una racha que no logra desde hace un cuarto de siglo

Unión va por una racha que no logra desde hace un cuarto de siglo

Unión viajó a Buenos Aires con equipo definido para jugar ante Gimnasia

Unión viajó a Buenos Aires con equipo definido para jugar ante Gimnasia

Ovación
Colón le gana a Unión en el Clásico por Copa Santa Fe

Colón le gana a Unión en el Clásico por Copa Santa Fe

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional