Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

La actividad del cuarto día de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento comenzó temprano y fue variada. Por un lado, con gran asistencia de público, se llevó delante la última jornada del Congreso de Educación con presencia del Comité Olímpico Argentino con Carlos Marino y Nadia Podoroska en Club Provincial.

Asimismo, las celebraciones iniciaron en Club Náutico Sportivo Avellaneda con el Voleibol. Primero, con las chicas, donde Santa Fe se llevó el oro tras su victoria 3 a 0 ante Córdoba con parciales de 25-20, 25-21 y 25-22 . Mientras que el bronce fue para Entre Ríos. Más tarde, los varones santafesinos se enfrentaron a San Juan y se llevaron el oro con parciales de 25-20, 25-16, y 25-16. El bronce fue para Buenos Aires.

Ya entrada la tarde, la provincia local se consagró en Rugby 7. En el triangular masculino, Santa Fe derrotó 31 a 7 a Tucumán y se subió a lo más alto del podio. Entre Ríos se quedó con el bronce. Entre las damas, Tucumán gritó campeón, tras derrotar 36 a 5 a Neuquén (Bronce). El podio se completó con Entre Ríos que se llevó la plata.

También la Pelota (Club Huracán) entregó medallas con partidos muy ajustados. Entre las damas, Tucumán se llevó el oro al derrotar 2 a 1 a Federación Metropolitana (7-12, 11-12 y 7-4). Y Santa Fe (Lara De Luca y Camila Fernández) se quedó con el bronce. En la categoría masculina, San Luis se consagró tras derrotar a Federación Metropolitana por 2 a 0 (12-10 y 12-7). El bronce fue para Buenos Aires.

Debutó el Balonmano Playa en Arena La Rural y fue una fiesta. Con un clima que acompañó, la jornada rápidamente se tornó ruidosa cuando los primeros equipos salieron a la cancha. Tanto las mujeres como los hombres comenzaron la competencia que se extenderá hasta el domingo. Este sábado la actividad será de 9 a 13.

Sigue la actividad del Hockey en Gimnasia y Esgrima de Rosario. Este sábado se darán los cruces por semis en ambas ramas. Mientras que el Balonmano tuvo su tercera fecha. En la rama masculina Asociación de Balonmano del Norte de la Provincia de Buenos Aires derrotó 35 a 32 a Mendoza, y Córdoba 39 a 16 a Rosario. En la Rama femenina la Asociación de Balonmano del Norte de la Provincia de Buenos Aires empató en 28 con Mendoza. Mientras que Córdoba derrotó 63 a 18 a Santa Fe. Karate (La Rural B) debutó en los juegos y tendrá actividad hasta el domingo.

También el Patinaje Velocidad (Patinódromo) inició actividades y finalizará mañana. Santa Fe inició llevándose medallas. En 200m meta contra meta masculino fue oro por la provincia Hugo Javier Cardinal. El podio se completó con Walter Ezequiel Astudillo (CABA) y Emiliano Daza (Córdoba). En 200m meta contra meta femenino, oro y plata para Santa Fe. Con la campeona Candela Rafaeta y la subcampeona Camila Aquino. Ambar Daniela Argüello (CABA) completó el podio.

En 5.000m por puntos Santa Fe se llevó los dos podios. En femenino se consagró Solange Nicole Bird (de Neuquén), Marianella Salomón fue plata y Josefina Reyes Petrelli fue bronce. En masculino fue campeón Daniel Tuya, Ramiro Persechini (Buenos Aires) fue plata y Carlos David Toro Espejo (Neuquén) fue bronce.

El Pentatlón Moderno, que se desarrolló en Jockey Club, cerró su presencia en los Juegos. En Dupla masculina se consagró el olímpico Franco Serrano junto a Espeleta (Buenos Aires). Completó el podio La Rioja (Dovichi-Letterucci) con plata y Chubut (Ibarra-Serio) con bronce. Mientras que en Dupla femenina el oro fue para Chubut (Serio-Fuenzalida), plata CABA (Teti-Requena) y bronce La Rioja (Waldovino-Bossa).

El Golf también cerró competencia y las medallas se repartieron entre dos provincias. En la Rama masculina en Jockey Club se consagró Santiago Bailleres (Buenos Aires), fue subcampeón Mariano Arraigada (Santa Fe) y el tercer puesto fue para Ramiro García Veiga (Buenos Aires). Mientras que en la Rama femenina fue oro Celina Zucchiatti (Buenos Aires), la plata para Milagros Giordani (Buenos Aires) y bronce para Agustina Bonino (Santa Fe).

Mientras tanto, en la primera jornada de Lucha (Club Provincial), el posadeño Mauricio Lovera, medallista en Panamericano en Acapulco 2024, lideró la categoría 67kg en Grecorromana. Asimismo, se destacaron: Montes (60 kg), Miranda (77kg), Vilche (87kg), Gómez (97kg) y Lubo (130kg).

En la presente jornada de sábado las disciplinas que tendrán actividad son: Wushu Kung Fu (Club Provincial); Levantamiento de Pesas/Para Levantamiento de pesas (La Rural C); Basquetbol en silla de ruedas (Rosario Central – Cruce Alberdi); Balonmano Playa (Arena La Rural); Karate (La Rural B); Basquetbol 3×3 (Plaza de las Ciencias); Esgrima (Universitario); Patinaje Velocidad (Patinódromo); Hockey (Gimnasia y Esgrima de Rosario); Taekwondo/Para Taekwondo (La Rural A); Gimnasia Rítmica (Club Provincial); Tenis (Gimnasia y Esgrima de Rosario); Boccia (Club Provincial); Natación Artística (Club Provincial – Country); Balonmano (Newell’s Old Boys – Estadio Cubierto); Lucha (Club Provincial); Gimnasia Trampolín (Club Provincial); Polo Acuático Club Provincial – Country); y Atletismo/Para Atletismo (Estadio Municipal).