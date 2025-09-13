Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión viajó a Buenos Aires con equipo definido para jugar ante Gimnasia

El plantel de Unión viajó con equipo definido para jugar este domingo desde las 15 frente a Gimnasia de La Plata

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2025 · 13:02hs
Unión viajó a Buenos Aires y Leonardo Madelón tiene definido el equipo titular.

En Unión no hay lugar para los misterios. El plantel rojiblanco entrenó este sábado en horario matutino y luego del almuerzo emprendió el viaje en micro con destino a Buenos Aires.

Unión tiene todo claro para visitar a Gimnasia de La Plata

Y es que este domingo desde las 15 enfrentará a Gimnasia de La Plata, por la 8° fecha del Torneo Clausura, buscando sumar su tercera victoria al hilo como visitante.

Respecto a la formación titular, Leonardo Madelón tiene desde hace tiempo todo definido. Con la recuperación de Maizon Rodríguez se terminaron de despejar las dudas.

LEER MÁS: Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

En consecuencia, el Tate tendrá una sola variante para visitar al Lobo. El marcador central uruguayo será titular luego de recuperarse de un esguince en el tobillo izquierdo y el que saldrá del equipo será Juan Pablo Ludueña.

Así las cosas, la formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

