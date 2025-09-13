Unión va por una racha que no logra desde hace un cuarto de siglo

Unión jugará este domingo ante Gimnasia de La Plata y el equipo dirigido por Leonardo Madelón intentará alcanzar una racha positiva que no alcanza desde hace 25 años

Unión viene protagonizando una campaña más que aceptable, sumando 12 puntos y ubicándose 4° en la Zona A, clasificando a los playoffs. Pero a la vez, el Tate está cerca de alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años.

Y es que el elenco rojiblanco sumó dos victorias al hilo en condición de visitante . La primera de ellas cuando goleó a Instituto 4-0 y la segunda cuando venció 3-2 a Racing.

Por ello, este domingo desde las 15 visitará a Gimnasia de La Plata buscando un tercer triunfo al hilo fuera de Santa Fe. Algo que no consigue desde hace un cuarto de siglo.

LEER MÁS: Unión viajó a Buenos Aires con equipo definido para jugar con Gimnasia

La última vez que el Tate metió tres triunfos consecutivos como visitante en la máxima categoría del fútbol argentino fue en el Clausura 2000 y arrancó en la 11° fecha, cuando superó a Vélez 2-0 con goles de Darío Cabrol y Néstor Silvera.

Posteriormente, en la 13° jornada, Unión venció a River 2-1 con goles de Juan José Jayo y Darío Cabrol. En tanto que en la 16° fecha, superó a Gimnasia de La Plata 3-2 con goles de Cristian Domizzi, Matías Donnet y Néstor Silvera.