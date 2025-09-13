Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Con presencias destacadas, y distinguidos ganadores, la ciudad de Santa Fe vivió la cuarta jornada de los Jadar 2025 en la laguna Setúbal

Las competencias de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento no se detienen en la subsede Santa Fe. Después de las emocionantes carreras que ofrecieron los atletas de triatlón durante la mañana, el canotaje y paracanotaje volvieron a ser protagonistas en la Laguna Setúbal.

Cabe recordar que durante la mañana de este viernes Romina Biagioli, oriunda de Córdoba, quien participó en Tokio 2020 y París 2024, se consagró campeona nacional de triatlón en Jadar 2025, terminando el circuito en 1 hora, 4 minutos y 37 segundos.

Al podio lo completaron María Candela Miranda Vázquez, representante de Chubut, quien se quedó con la medalla de plata al lograr la marca de 1 hora, 5 minutos y 32 segundos; y la mendocina María Emilia Vargas, quien se colgó la presea de bronce alcanzando un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 32 segundos.

El triatlón en la división masculina terminó con Thomas Castañeda a la cabeza, quien logró la primera medalla para su provincia. El sanjuanino completó el circuito en 58 minutos y 54 segundos. Instantes más tarde, Martín Reynoso, de la provincia de Buenos Aires, cruzó la meta y se quedó con el segundo lugar al lograr un tiempo de 59 minutos y 28 segundos. Al podio lo completó el cordobés Fabricio Pavoni con una marca de 1 hora y 15 segundos.

image

En horas de la tarde, se realizó una seguidilla de regatas donde compitió en primer lugar la categoría K4 femenino 500 metros. En ella se consagraron campeonas las entrerrianas Magdalena Garro, Priscila Vukonich, Micaela Maslein y Zoe Itria, con un tiempo de 1 minuto, 15 segundos y 87 centésimas. En segundo lugar terminó el equipo de la provincia de Buenos Aires, integrado por las deportistas Pilar Cava, Ángeles Crinigan, Candelaria Sequeira y Victoria Gorris Collado, quienes marcaron 1 minuto, 17 segundos y 65 centésimas. Mientras que el bronce correspondió a las palistas rionegrinas Cecilia Collueque, Martina Catalano, Valentina Kess y Lucía Penchulef, quienes finalizaron la regata en 1 minuto, 19 segundos y 35 centésimas.

La tarde continuó con las pruebas de K2 500 metros masculino, donde se consagraron campeones los bonaerenses Manuel Orero y Gonzalo Carreras, con un tiempo de 1 minuto, 7 segundos y 68 centésimas. La medalla de plata se la llevaron para Entre Ríos los hermanos Bautista y Baltazar Itria, quienes realizaron una marca de 1 minuto, 8 segundos y 87 centésimas. Por último, el tercer lugar del podio lo ocuparon Vicente Vergauven y Joaquín Catalano, representantes de Río Negro, con un tiempo de 1 minuto, 10 segundos y 53 centésimas.

Más acción en la capital santafesina

Por otra parte, una situación inédita se dio en la categoría C2 500 metros femenino, donde las santafesinas Pamela Basualdo y Chiara Gutiérrez fueron las únicas competidoras. Las chicas realizaron la prueba en 1 minuto, 43 segundos y 11 centésimas, y fueron premiadas con la medalla de oro.

En el K4 500 metros masculino se consagraron campeones los bonaerenses Juan Ignacio Cáceres, Lautaro Varela, Manuel Orero y Gonzalo Carreras, con un tiempo de 1 minuto, 2 segundos y 8 centésimas. La medalla de plata la obtuvieron los entrerrianos Bautista y Baltazar Itria, Eduardo Suárez y Julián Caino, con un tiempo de 1 minuto, 3 segundos y 90 centésimas. Mientras que el bronce fue para Río Negro, con sus deportistas Vicente Vergauven, Joaquín Catalano, Leonel Nieves y Alejandro Mosquera, quienes hicieron una marca de 1 minuto, 4 segundos y 38 centésimas.

image

En el K2 500 metros femenino, las entrerrianas Magdalena Garro y Micaela Maslein obtuvieron la victoria con una marca de 1 minuto, 19 segundos y 78 centésimas. El segundo lugar fue para las santafesinas Constanza Gasparoni y Paulina Contini, quienes realizaron un tiempo de 1 minuto, 21 segundos y 43 centésimas. Y el tercer lugar lo ocuparon las bonaerenses Pilar Cava y Candelaria Sequeira, quienes terminaron la regata en 1 minuto, 22 segundos y 24 centésimas.

Sobre el final de la jornada, los santafesinos Benjamín Cardozo y Facundo Pagiola compitieron en la categoría C2 masculino 500 metros. El dúo logró un tiempo de 1 minuto, 28 segundos y 52 centésimas, y fueron reconocidos con la medalla de oro.

El paracanotaje dijo presente

Durante la tarde de este viernes, los paratletas también brillaron en la Laguna Setúbal. En esta jornada, se corrieron las categorías KL2 y KL3 200 metros masculino. En la primera de ellas, el misionero Ariel Atamañuk terminó en primer lugar al lograr una marca de 46 segundos y 67 centésimas. En segundo puesto quedó el paratleta Miguel Ángel Flores, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien realizó la regata en 1 minuto, 15 segundos y 67 centésimas.

Por otro lado, el podio de la categoría KL3 fue conformado en primer lugar por el bonaerense Facundo Mangione, con una marca de 46 segundos y 93 centésimas. En segundo lugar terminó Mariano Turner, de Neuquén, con un tiempo de 49 segundos y 93 centésimas. Y el bronce se lo llevó Nicolás Crosta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una marca de 52 segundos y 97 centésimas.

image

Tiempo después se llevaron a cabo las pruebas de la categoría KL1, KL2 y KL3 200 metros femenino, todas al mismo tiempo. En ellas se consagró con el oro la representante de Santa Fe, Mariel Andrea Graziani, con un tiempo de 1 minuto, 1 segundo y 2 centésimas. Mientras que las palistas Marcia Verdum y Andrea Bracamonte, ambas de Buenos Aires, no pudieron finalizar la carrera.

Por último, se llevaron adelante las regatas de la categoría VL3 200 metros masculino. En dicha competencia, el oro lo obtuvo nuevamente Ariel Atamañuk con un tiempo de 50 segundos y 71 centésimas. El segundo lugar fue para Nicolás Crosta, quien realizó una marca de 53 segundos y 63 centésimas. Mientras que el bronce lo obtuvo el bonaerense Julián Michelotti, con un tiempo de 1 minuto, 5 segundos y 72 centésimas.

Durante el sábado no habrá competencias, pero se podrá disfrutar de distintos espectáculos en el Fan Fest de la subsede Santa Fe. A partir de las 16, habrá stands de juegos, clases de diversos ritmos, shows y DJs invitados. La competencia volverá el domingo, desde las 8, cuando inicie la carrera de para triatlón. Luego, cerca de las 9:20, se realizará la competencia de relevos en triatlón.