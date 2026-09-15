Momentos de tensión en Liceo Norte: neutralizaron a un hombre que amenazaba con explotar una garrafa para atacar a su pareja

El episodio ocurrió este martes por la tarde en calle Camelli al 4.750. La intervención de un especialista del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) logró destrabar la situación tras dos horas de diálogo. El involucrado fue derivado para su atención médica e identificado por amenazas.

Momentos de tensión en barrio Liceo Norte: un hombre se atrincheró con una garrafa, amenazó a su pareja y terminó trasladado al Mira y López

Esta tarde de martes, en calle Camelli al 4.750, del populoso barrio Liceo Norte , un hombre de 37 años se atrincheró en su vivienda familiar. Según el relato que la madre del hombre hizo a los oficiales de Orden Público y de Cuerpos que llegaron al lugar, su hijo padece problemas de salud mental agravados por el consumo habitual de sustancias.

La mujer señaló que su hijo tomó una garrafa mientras vociferaba que mataría a su pareja. El aviso a la policía se canalizó a través de las denuncias que los vecinos de la zona hicieron a los operadores de la central de emergencias 911, quienes dispusieron el despliegue de los oficiales al domicilio.

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El trabajo del negociador del GOE

Con sirenas y balizas llegó hasta la vivienda, bajo la atenta mirada del vecindario, un negociador del Grupo de Operaciones Especiales GOE, que inició un diálogo para hacer entrar en razón al hombre, que estaba desbordado y angustiado.

Se vivieron momentos de tensión. Otros integrantes del GOE, junto a oficiales de Orden Público y de Cuerpos, condujeron la situación y dejaron actuar al negociador, que al cabo de un par de horas logró que el hombre depusiera su actitud beligerante. Ya con la presencia de los oficiales responsables del procedimiento, y de una ambulancia con un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107, el hombre soltó la garrafa y se entregó.

Amenazas

El hombre de 37 años fue trasladado en la ambulancia hasta el hospital Mira y López, con acompañamiento policial. Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó un informe sobre el estado de salud del hombre, que sea identificado en estado de libertad y que se instruyan actuaciones por el delito de amenazas.