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Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

La jornada de finales que se desarrollaron en el Invencible Centro Acuático Provincial estuvo marcada por los diferentes récords en los Juegos Suramericanos

15 de septiembre 2026 · 17:55hs
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Juegos Suramericanos: Brasil, Argentina y Venezuela subieron a lo más alto en natación

Prensa ODESUR

La natación tuvo una jornada cargada de finales en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con definiciones en combinados, mariposa, pecho, libre y relevos. El Invencible Centro Acuático Provincial fue escenario de varias marcas destacadas y nuevos récords de la competencia.

En los 400 metros combinados, Brasil se quedó con las dos pruebas. Agatha Marcondes ganó la final femenina, seguida por la argentina Laila Chain, mientras que la brasileña Manuela Astori completó el podio. Entre los varones, Stephan Steverink se impuso con 4:24.19, su compatriota Leonardo Santos fue segundo y el colombiano Sebastián Camacho, tercero.

Argentina también fue protagonista en la natación de Santa Fe 2026

La mariposa tuvo cuatro definiciones. En los 100 metros femeninos, la argentina Cecilia Dieleke consiguió el oro con 1:00.61, tiempo que además significó un nuevo récord de los Juegos Suramericanos. La brasileña Maria de Carvalho fue segunda y la colombiana Jasmin Pistelli, tercera. En la rama masculina, el brasileño Guilherme Bassetto ganó, seguido por su compatriota Samuel de Oliveira, mientras que el argentino José Materano completó el podio.

En los 50 metros mariposa, la venezolana Lismar Lyon se quedó con la prueba femenina al marcar 26.38 segundos, también récord de los Juegos. La brasileña Giulia Carvalho obtuvo la plata y la colombiana Sirena Rowe, el bronce. Entre los varones, el venezolano Jorge Otaiza ganó, apenas por delante del argentino Santiago Grassi, mientras que el tercer lugar fue compartido por Ulises Cazau.

Argentina volvió a festejar en los 200 metros pecho gracias a Macarena Ceballos, que se consagró con 2:28.21 y estableció otro récord de los Juegos Suramericanos. La brasileña Agatha Marcondes terminó segunda y la argentina Martina Barbeito se quedó con el bronce. En la rama masculina, el brasileño Caio Pumputis se llevó el oro, el colombiano Juan Giraldo fue segundo y el chileno Mariano Lazzerini, tercero.

Brasil también dominó los 200 metros libre. Aline Rodrigues ganó la final femenina, seguida por su compatriota Gabrielle Roncatto, mientras que la chilena Inés Marín completó el podio. En la prueba masculina, Stephan Steverink sumó otro título al imponerse con 1:47.16, registro que significó un nuevo récord de los Juegos. El brasileño Murilo Sartori fue segundo y el colombiano Juan Morales, tercero.

Los relevos cerraron una jornada de récords

La jornada se completó con las pruebas por equipos. En el relevo mixto 4x100 metros combinados, Argentina se quedó con la medalla de oro al registrar 4:06.45, otra marca récord para los Juegos Suramericanos. Colombia obtuvo la plata y Venezuela completó el podio.

Por último, en el relevo masculino 4x100 metros combinados, Brasil fue el vencedor con 3:36.37, también con récord de la competencia; Chile terminó segundo y Argentina se quedó con la medalla de bronce.

Juegos Suramericanos Brasil Santa Fe 2026
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