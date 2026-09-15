Ruta 168: comienzan las reparaciones en los puentes aliviadores entre La Guardia y El Pozo

Los trabajos serán nocturnos y se realizarán durante dos jornadas sobre la mano hacia Santa Fe, entre La Guardia y El Pozo. Habrá reducción de carril.

Reparaciones en Ruta 168. Comienzan trabajos de mantenimiento en los puentes aliviadores entre La Guardia y El Pozo.

Vialidad Nacional realizará desde este miércoles 16 de septiembre trabajos de reparación en las juntas de los puentes aliviadores de la Ruta 168 , en el tramo comprendido entre La Guardia y El Pozo , en dirección hacia la ciudad de Santa Fe.

Las tareas estarán a cargo del 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional y se desarrollarán durante la noche para reducir el impacto sobre la circulación vehicular.

La primera jornada comenzará este miércoles a las 23 y se extenderá hasta las 5 de la mañana del jueves 17 de septiembre.

La segunda intervención tendrá lugar durante la noche del jueves 17, desde las 23, hasta las 5 de la mañana del viernes 18 de septiembre.

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Habrá reducción de carril

Mientras se desarrollen las tareas, se reducirá el carril intervenido en los puentes aliviadores.

El sector estará delimitado con conos de seguridad y cartelería preventiva, mientras que personal de Gendarmería Nacional colaborará con el ordenamiento de la circulación.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores que transiten por el sector reducir la velocidad, prestar atención a la señalización y respetar las indicaciones de los banderilleros.

Trabajos con personal y equipos propios

Las reparaciones corresponden a las denominadas juntas Thormack de los puentes aliviadores.

Los trabajos serán ejecutados por personal del 7º Distrito Santa Fe, utilizando equipos propios del organismo.

La elección del horario nocturno para las dos jornadas busca disminuir las afectaciones sobre el tránsito habitual de la RN 168, uno de los principales accesos a la ciudad de Santa Fe desde la zona de la Costa.

Dónde serán los trabajos