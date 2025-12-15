Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano U17

La Selección Argentina U17 cayó ante Brasil por 98-77 en la final del Sudamericano disputado en Asunción

15 de diciembre 2025 · 19:49hs
Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano U17

No pudo ser para la Selección Argentina U17 en el Sudamericano de Paraguay, ya que cayó este domingo ante Brasil por 98-77 en la final y se adjudicó la medalla de plata. El elenco verdeamarelho tomó una ventaja rápida pero Argentina nunca bajó los brazos e intentó revertir el resultado hasta la chicharra final.

De todas maneras, logró el objetivo principal de clasificar a la AmeriCup 2026 y asegurar un año más de trabajo para la camada. Durante la ceremonia de premiación, Benjamín Pettovello fue elegido en el quinteto ideal del torneo.

Argentina pegó primero en una final de alto voltaje y buen ritmo. De la mano de su perímetro, logró una ventaja de cuatro que duró poco. De inmediato, Brasil metió un parcial de 14-0 y lo dio vuelta para cerrar arriba el primer cuarto 25-17. En el segundo cuarto el juego comenzó a ponerse cuesta arriba. Brasil siguió efectivo de larga distancia y Argentina no encontró caminos en ataque para responder. La defensa del elenco nacional no pudo contener los embates de un rival que metió otro parcial de alto goleo y sacó veinte de cara al entretiempo (31-51).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/2000374493718659379&partner=&hide_thread=false

A la vuelta de los vestuarios Brasil mantuvo su intensidad defensiva sacando de ritmo y de ángulos al seleccionado. Por eso la máxima llegó a 24 en el comienzo del tercer período. Pero a partir de ahí, Argentina metió un parcial de 12-0 que luego se convirtió en 16-2, para ponerse a diez. El envión se produjo con efectividad en los lanzamientos y agresividad defensiva que provocó goles de ataque rápido. Pero en los dos minutos finales, Brasil metió su propia ráfaga de 9-0 y recuperó una ventaja tranquilizadora de cara al cierre (70-51).

Argentina arrancó el último capitulo corriendo, así pudo descontar y ganar en optimismo. Pero Brasil no tardó en ajustar en ataque y manejar los tiempos. La ventaja fue demasiado grande para lograr una nueva remontada y el rival fue preciso en momentos oportunos para poner cifras definitivas y quedarse con el título.

Argentina, subcampeón sudamericano U17

Joaquín Caumo fue el goleador del equipo con 23 puntos, acompañado por los 13 con siete rebotes de Santiago Pettinaroli y las 12 unidades de Bautista Gobetti. Argentina tuvo una jornada irregular en sus lanzamientos, con 31% en triples y 14/27 en triples.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/2000386403449069722&partner=&hide_thread=false

Meritorio segundo puesto para la camada 2008 en su primera competencia oficial vistiendo la camiseta nacional. Llegó invicto a la última jornada, consiguió uno de los tres boletos para la AmeriCup U18 de 2026 y se aseguró un año más de trabajo con roce internacional. Volverá al país con un grupo consolidado y un norte definido para trabajar de cara al próximo desafío.

Argentina Brasil Sudamericano
