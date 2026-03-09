Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y una visita históricamente esquiva a Independiente en Avellaneda

Unión hace 28 años que le ganó por última y única vez a Independiente en su estadio de Avellaneda. Los antecedentes y el último recuerdo.

9 de marzo 2026 · 10:40hs
Cada vez que Unión debe visitar a Independiente, la estadística aparece como un dato difícil de ignorar. A lo largo de su historia, el equipo santafesino apenas logró ganar una sola vez en el estadio del Rojo, lo que convierte a Avellaneda en un escenario históricamente complicado para el Tatengue.

El único triunfo rojiblanco en ese estadio se remonta al 6 de noviembre de 1998, cuando Unión se impuso por 1-0 con un gol de Martín Perezlindo a los 11 minutos del primer tiempo. Aquella victoria quedó grabada como un hecho aislado dentro de un historial mayormente favorable al conjunto de Avellaneda.

El antecedente de 1998 para Unión

En ese recordado encuentro, Independiente formó con Norberto Scoponi; Juan Carlos Ramírez, Sebastián Pena, Gabriel Milito y Cristian Díaz; Mauricio Hanuch, Fernando Carrizo, Víctor Manuel López y Daniel Garnero; Christian Gómez y Claudio Graff, con la conducción técnica de César Luis Menotti.

Por su parte, Unión salió a la cancha con Pablo Cavallero; Ariel Donnet, Roberto Trotta, Cristian Biaggioni y Fernando Moner; Harles Bourdier, Oscar Vera, Diego Olivera y Darío Cabrol; Martín Perezlindo y Darío Gigena, bajo la dirección técnica de Mario Zanabria.

El árbitro de aquel encuentro fue Ángel Sánchez.

Un largo tiempo sin festejos

Desde aquel triunfo en 1998, Unión no volvió a celebrar como visitante frente a Independiente. Vale recordar que el otro triunfo de Unión frente al Rojo como visitante se produjo en 1976, aunque ese partido se disputó en el estadio de San Lorenzo de Almagro y no en Avellaneda.

Unión sufrió una durísima derrota en 2024, la última vez que visitó a Independiente en Avellaneda.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 5 de noviembre de 2024, en el estadio Libertadores de América, por la Liga Profesional de Fútbol. En aquella ocasión, Independiente se impuso con claridad por 3-0.

El equipo dirigido por Julio Vaccari dominó el partido ante el conjunto que en ese momento conducía Cristian González. El marcador se abrió a los 22 minutos con un gol de Gabriel Ávalos, tras conectar un centro de Santiago Montiel.

Antes del descanso, Unión sufrió la expulsión de Nicolás Paz por doble amonestación, lo que condicionó aún más el desarrollo del encuentro. En el complemento, Montiel amplió la ventaja desde el punto penal tras una infracción sobre Ávalos, mientras que Ignacio Maestro Puch selló la goleada en tiempo de descuento.

Aquel triunfo le permitió a Independiente escalar al octavo puesto de la tabla con 30 puntos y mantenerse en zona de Copa Sudamericana en la tabla anual. Unión, por su parte, continuó en los puestos de arriba del campeonato con 33 unidades, aunque fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.

Así, la historia reciente y las estadísticas reflejan lo complejo que ha sido para el Tatengue sumar en Avellaneda, un escenario que, con el paso de los años, se transformó en uno de los más difíciles para el conjunto santafesino.

