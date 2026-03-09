Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión toma nota: ¿vuelven los partidos de Primera gratis?

Un dirigente de la Liga Cordobesa reveló que la AFA trabaja en un sistema llamado LPF Play que permitiría ver todos los torneos, como la A que disputa Unión

Ovación

Por Ovación

9 de marzo 2026 · 15:00hs
Unión toma nota: ¿vuelven los partidos de Primera gratis?

Prensa Unión

En medio de un escenario agitado en el fútbol nacional, surgió una novedad que podría cambiar la manera en que los hinchas, ya que desde el entorno de AFA aseguran que se trabaja en el desarrollo de una plataforma digital gratuita para transmitir todas las competencias. Unión toma nota.

¿Vuelve el fútbol gratis a la Argentina?

La información fue revelada por Emeterio Farías, dirigente con larga trayectoria en el ambiente y actual tesorero de la Liga Cordobesa. Según explicó, el proyecto contempla el lanzamiento de un servicio denominado LPF Play, pensado para que los hinchas puedan seguir distintos torneos del fútbol argentino a través de internet.

• LEER MÁS: Javier Milei negó que la designación de Juan Mahiques esté relacionada a la causa de Chiqui Tapia

La iniciativa se mencionó durante una reunión de dirigentes realizada en la ciudad de Córdoba, donde participaron representantes de ligas y clubes de diferentes puntos del país. Allí se abordaron distintos temas vinculados a la actualidad del fútbol argentino, que en los últimos días volvió a estar en el centro de la escena tras el reciente paro de actividades.

En diálogo con el programa Punto y Aparte, de Punto Radio 90.7, Farías destacó la importancia del proyecto. “Hoy es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros del país”, expresó al referirse al desarrollo de esta nueva herramienta tecnológica.

De acuerdo con lo que explicó el dirigente, la idea es concentrar en una misma plataforma todas las transmisiones de las competencias organizadas por la entidad. En ese sentido, el sistema incluiría una amplia variedad de disciplinas. “Se va a poder ver el fútbol femenino, el masculino, fútbol playa, futsal y todas las competencias que organiza la AFA”, detalló. Incluso, al ser consultado sobre la posibilidad de que el servicio incluya los encuentros de la máxima categoría, fue contundente: “Todo el fútbol de Primera también”.

Si finalmente se concreta, la plataforma marcaría un cambio importante en el acceso a los contenidos del fútbol argentino, con la posibilidad de que los hinchas sigan los torneos de manera directa a través de internet y desde cualquier dispositivo.

Unión AFA LPF Play
