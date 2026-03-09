Se ponen en marcha los octavos de final de la Champions League

Uno Santa Fe | Ovación | Champions League

Los octavos de final de la Champions League se pondrán en marcha este martes con cuatro partidos correspondientes a la ida

9 de marzo 2026 · 14:53hs
Los octavos de final de la Champions League, que es el torneo de clubes más importante de Europa, se pondrán en marcha este martes con cuatro partidos correspondientes a la ida de las respectivas llaves.

El primero de estos encuentros está programado para las 14:45 y tendrá como protagonistas al Galatasaray de Turquía y al Liverpool de Inglaterra, que ya está casi sin chances en la Premier League y tiene como gran objetivo esta competencia. Más tarde, a las 17, se llevaran a cabo los otros tres partidos del día de manera simultánea.

En uno de ellos, el Newcastle recibirá al Barcelona de España, que con el español Lamine Yamal a la cabeza intenta quedarse con la Orejona por primera vez en 11 años. A su vez, el Atlético de Madrid, que tiene como director técnico al argentino Diego Simeone y que cuenta con muchos jugadores albicelestes, recibirá al Tottenham de Inglatrra.

El Atlético viene de eliminar al Brujas de Bélgica en los playoffs, mientras que el Tottenham, que está muy comprometido con el descenso en la Premier League, finalizó cuarto en la primera fase y avanzó de manera directa a esta instancia.

Por último, el Atalanta, que es el único equipo italiano en carrera, tendrá una prueba durísima cuando reciba al Bayern Múnich de Alemania, uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

La actividad en la Champions League continuará el miércoles, con los otros cuatro partidos correspondientes a la ida de los octavos de final. El más destacado de ellos será aquel en que el Real Madrid de España reciba al Manchester City de Inglaterra, en lo que será la quinta edición consecutiva en la que ambos clubes se enfrenten en una serie eliminatoria.

Además, el Chelsea de Inglaterra, que cuenta con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, visitará al Paris Saint-Germain de Francia, que es el último ganador de la competición.

El cronograma de la ida de los octavos de final de la Champions League

Martes 10/3:

Galatasaray - Liverpool a las 14:45

Newcastle - Barcelona a las 17

Atlético de Madrid - Tottenham a las 17

Atalanta - Bayern Munich a las 17

Miércoles 11/3:

Bayer Leverkusen - Arsenal a las 14:45

Real Madrid - Manchester City a las 17

Bodo/Glimt - Sporting Lisboa a las 17

PSG - Chelsea a las 17

