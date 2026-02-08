La suba del precio de la carne encabezó los aumentos y presionó sobre la inflación de enero

Uno Santa Fe | El País | enero

El rubro alimentos fue el que más subió en el mes, con incrementos en carnes y verduras que limitaron la baja del índice general. Con la vieja fórmula, el INDEC dará a conocer el dato de enero

8 de febrero 2026 · 16:00hs
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que habría experimentado una leve desaceleración respecto al cierre del año pasado, en medio de la polémica por la postergación de la nueva medición y la salida de Marco Lavagna.

Según estimaciones de analistas privados relevados, la inflación de enero habría mostrado una baja frente al 2,8% registrado en diciembre, cortando una tendencia alcista que se observa desde junio de 2025 y que se profundizó desde septiembre, cuando los registros volvieron a ubicarse por encima del 2% mensual.

De esta manera, el indicador que el organismo difundirá el martes 10 de febrero, aún bajo la vieja metodología de medición, se habría mantenido por encima del 2%, pese a la leve desaceleración prevista.

Expectativas del mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, proyectó que la inflación de enero se habría ubicado en 2,4% y estimó que la inflación interanual podría alcanzar el 22,4% a fines de 2026.

Por su parte, la consultora Equilibra informó que la inflación mensual habría sido del 2,2%, con los principales aumentos en restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios (3,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%) y salud (2,8%). En tanto, la variación interanual fue estimada en 32%.

El economista senior Gonzalo Carrera explicó que la desaceleración se debió principalmente a tres factores: una baja en alimentos no estacionales, una moderación en los precios regulados tras fuertes aumentos en diciembre y un dólar estable, que contribuyó a abaratar ciertos productos.

Alimentos y consumo

Desde EcoGo Consultores señalaron que la inflación en alimentos y bebidas habría alcanzado el 2,5%, impulsada principalmente por el aumento en verduras, mientras que las carnes registraron subas cercanas al 3,6% mensual.

En la misma línea, la Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación del 2,6% en enero, con una variación interanual del 32,1%, lo que evidenciaría una aceleración respecto a los meses previos. No obstante, proyectaron que a partir de febrero podría retomarse el proceso de desaceleración.

Según la entidad, la suba de precios reciente responde a la caída en la demanda de pesos, vinculada a la incertidumbre electoral, que presionó sobre el tipo de cambio y luego impactó en los precios de los bienes comerciables, especialmente alimentos.

