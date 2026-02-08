La suba del precio de la carne encabezó los aumentos y presionó sobre la inflación de enero

El rubro alimentos fue el que más subió en el mes, con incrementos en carnes y verduras que limitaron la baja del índice general. Con la vieja fórmula, el INDEC dará a conocer el dato de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero , que habría experimentado una leve desaceleración respecto al cierre del año pasado, en medio de la polémica por la postergación de la nueva medición y la salida de Marco Lavagna .

Según estimaciones de analistas privados relevados, la inflación de enero habría mostrado una baja frente al 2,8% registrado en diciembre , cortando una tendencia alcista que se observa desde junio de 2025 y que se profundizó desde septiembre, cuando los registros volvieron a ubicarse por encima del 2% mensual .

De esta manera, el indicador que el organismo difundirá el martes 10 de febrero, aún bajo la vieja metodología de medición, se habría mantenido por encima del 2%, pese a la leve desaceleración prevista.

Expectativas del mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, proyectó que la inflación de enero se habría ubicado en 2,4% y estimó que la inflación interanual podría alcanzar el 22,4% a fines de 2026.

Por su parte, la consultora Equilibra informó que la inflación mensual habría sido del 2,2%, con los principales aumentos en restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios (3,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%) y salud (2,8%). En tanto, la variación interanual fue estimada en 32%.

El economista senior Gonzalo Carrera explicó que la desaceleración se debió principalmente a tres factores: una baja en alimentos no estacionales, una moderación en los precios regulados tras fuertes aumentos en diciembre y un dólar estable, que contribuyó a abaratar ciertos productos.

Alimentos y consumo

Desde EcoGo Consultores señalaron que la inflación en alimentos y bebidas habría alcanzado el 2,5%, impulsada principalmente por el aumento en verduras, mientras que las carnes registraron subas cercanas al 3,6% mensual.

En la misma línea, la Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación del 2,6% en enero, con una variación interanual del 32,1%, lo que evidenciaría una aceleración respecto a los meses previos. No obstante, proyectaron que a partir de febrero podría retomarse el proceso de desaceleración.

Según la entidad, la suba de precios reciente responde a la caída en la demanda de pesos, vinculada a la incertidumbre electoral, que presionó sobre el tipo de cambio y luego impactó en los precios de los bienes comerciables, especialmente alimentos.

