Marcelo Estigarribia sigue en boxes y Unión mira de reojo el mercado

Marcelo Estigarribia no jugó ninguno de los dos amistosos de la pretemporada por una molestia en un tobillo y continúa trabajando de manera diferenciada.

Marcelo Estigarribia todavía no pudo sumar minutos en la pretemporada de Unión . El delantero volvió a quedar al margen del amistoso de este miércoles frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, donde el equipo de Leonardo Madelón se impuso por 3-2, y ya había sido baja en el primer ensayo ante Ben Hur.

La ausencia del atacante responde a una molestia en uno de sus tobillos, lesión que lo mantiene realizando trabajos diferenciados y un tratamiento de rehabilitación junto al cuerpo médico y los kinesiólogos del club.

Unión no quiere apurar su recuperación

En el cuerpo técnico existe cautela con la evolución de Estigarribia. La prioridad es que el delantero pueda recuperarse completamente antes del inicio de la competencia oficial, por lo que no fue exigido en ninguno de los encuentros amistosos.

Mientras el resto del plantel suma ritmo futbolístico, el atacante continúa con una planificación especial, a la espera de poder reincorporarse a los entrenamientos a la par de sus compañeros. Su ausencia también abrió la puerta para que otros futbolistas ganen protagonismo en la ofensiva.

Aguirre volvió a responder en Unión

Una de las notas positivas del amistoso frente a Rosario Central fue, otra vez, la actuación de Misael Aguirre.

El juvenil volvió a ser elegido por Madelón para integrar la formación titular y respondió con un gol en la victoria por 3-2 en el Gigante de Arroyito, ratificando que atraviesa un gran momento y que empieza a meterse de lleno en la consideración del entrenador.

Con Estigarribia sin poder jugar y un ataque en plena reestructuración, Aguirre aprovechó la oportunidad para seguir sumando puntos en la pelea por un lugar en el equipo.

Un mercado que todavía puede traer novedades

La situación de Estigarribia se da en un contexto particular. Aunque el delantero sigue siendo una pieza importante para Madelón, Unión no descarta incorporar otro atacante antes del cierre del mercado de pases.

La búsqueda está vinculada a la posibilidad de que otro delantero del actual plantel pueda emigrar, tal como ocurrió días atrás con Diego Armando Díaz, quien fue cedido a préstamo a Patronato para buscar continuidad.

Además, el nombre de Estigarribia continúa ligado al conflicto judicial que mantiene Unión con Atlético Tucumán, institución que reclama una deuda derivada de la transferencia del atacante y que incluso promovió medidas cautelares contra el club santafesino.

Un delantero que fue importante en el último año

Desde su llegada al Tatengue, Estigarribia acumuló 54 partidos oficiales entre torneos locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

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En ese período convirtió 10 goles y aportó dos asistencias, transformándose en una de las principales referencias ofensivas del equipo durante las últimas dos temporadas.

Ahora, el objetivo es dejar atrás la molestia física para volver a estar a disposición de Madelón. Mientras tanto, Unión sigue atento a la evolución del atacante, al movimiento del mercado y a la posibilidad de reforzar un sector del plantel que todavía podría sufrir una nueva salida antes del cierre del libro de pases.