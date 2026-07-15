Uno Santa Fe | Unión | Unión

Marcelo Estigarribia sigue en boxes y Unión mira de reojo el mercado

Marcelo Estigarribia no jugó ninguno de los dos amistosos de la pretemporada por una molestia en un tobillo y continúa trabajando de manera diferenciada.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 12:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Marcelo Estigarribia sigue en boxes y Unión mira de reojo el mercado

Prensa Unión

Marcelo Estigarribia todavía no pudo sumar minutos en la pretemporada de Unión. El delantero volvió a quedar al margen del amistoso de este miércoles frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, donde el equipo de Leonardo Madelón se impuso por 3-2, y ya había sido baja en el primer ensayo ante Ben Hur.

LEER MÁS: Joaquín Mosqueira, la alternativa que surge para Unión

La ausencia del atacante responde a una molestia en uno de sus tobillos, lesión que lo mantiene realizando trabajos diferenciados y un tratamiento de rehabilitación junto al cuerpo médico y los kinesiólogos del club.

Unión no quiere apurar su recuperación

En el cuerpo técnico existe cautela con la evolución de Estigarribia. La prioridad es que el delantero pueda recuperarse completamente antes del inicio de la competencia oficial, por lo que no fue exigido en ninguno de los encuentros amistosos.

Mientras el resto del plantel suma ritmo futbolístico, el atacante continúa con una planificación especial, a la espera de poder reincorporarse a los entrenamientos a la par de sus compañeros. Su ausencia también abrió la puerta para que otros futbolistas ganen protagonismo en la ofensiva.

Aguirre volvió a responder en Unión

Una de las notas positivas del amistoso frente a Rosario Central fue, otra vez, la actuación de Misael Aguirre.

El juvenil volvió a ser elegido por Madelón para integrar la formación titular y respondió con un gol en la victoria por 3-2 en el Gigante de Arroyito, ratificando que atraviesa un gran momento y que empieza a meterse de lleno en la consideración del entrenador.

Con Estigarribia sin poder jugar y un ataque en plena reestructuración, Aguirre aprovechó la oportunidad para seguir sumando puntos en la pelea por un lugar en el equipo.

Un mercado que todavía puede traer novedades

La situación de Estigarribia se da en un contexto particular. Aunque el delantero sigue siendo una pieza importante para Madelón, Unión no descarta incorporar otro atacante antes del cierre del mercado de pases.

La búsqueda está vinculada a la posibilidad de que otro delantero del actual plantel pueda emigrar, tal como ocurrió días atrás con Diego Armando Díaz, quien fue cedido a préstamo a Patronato para buscar continuidad.

Además, el nombre de Estigarribia continúa ligado al conflicto judicial que mantiene Unión con Atlético Tucumán, institución que reclama una deuda derivada de la transferencia del atacante y que incluso promovió medidas cautelares contra el club santafesino.

Un delantero que fue importante en el último año

Desde su llegada al Tatengue, Estigarribia acumuló 54 partidos oficiales entre torneos locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

LEER MÁS: Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

En ese período convirtió 10 goles y aportó dos asistencias, transformándose en una de las principales referencias ofensivas del equipo durante las últimas dos temporadas.

Ahora, el objetivo es dejar atrás la molestia física para volver a estar a disposición de Madelón. Mientras tanto, Unión sigue atento a la evolución del atacante, al movimiento del mercado y a la posibilidad de reforzar un sector del plantel que todavía podría sufrir una nueva salida antes del cierre del libro de pases.

Unión Marcelo Estigarribia Central
Noticias relacionadas
Valentín Fascendini  se fue de Unión y será refuerzo de Talleres.

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Unión juega este miércoles ante Rosario Central.

La formación titular de Unión para el amistoso que jugará ante Rosario Central

union busca repatriar a joaquin mosqueira para reforzar el mediocampo

Unión busca repatriar a Joaquín Mosqueira para reforzar el mediocampo

Ignacio Malcorra firmará este miércoles su contrato con Unión.

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

Lo último

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Último Momento
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Ovación
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados