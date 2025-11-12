Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina, con rival, día y hora definidos para los 16avos del Mundial Sub 17

Argentina, de gran primera rueda en el Mundial Sub 17 de Qatar, ya tiene todo definido para los 16avos de final. Todos los detalles.

12 de noviembre 2025 · 06:56hs
La Selección Argentina Sub 17 terminó como el mejor seleccionado de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025, por lo que enfrentará en 16vos de final al peor de los clasificados en el tercer puesto: México.

El conjunto de Diego Placente logró tres victorias en tres partidos, con una contundente goleada 7-0 ante Fiji en el cierre de la etapa inicial.

Estos buenos rendimientos le permitieron al conjunto nacional ser el mejor de todos los seleccionados, en el marco del renovado formato con 48 equipos.

El encuentro se disputa este viernes 14 de noviembre desde las 11.45 horas de la Argentina en el ASPIRE Academy Pitch 3, y se podrá seguir en vivo por TV Pública, DSports y DGO.

Si Argentina supera los 16avos, jugará en octavos contra el ganador de Portugal-Bélgica.

Cómo ver en vivo Argentina vs México

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable TV Pública y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

