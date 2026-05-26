Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

El lateral izquierdo de Unión Bruno Pittón fue operado por la rotura de los meniscos, pero estaría disponible para el inicio de la pretemporada

Bruno Pittón fue operado por la lesión que sufrió en su rodilla izquierda.

En el partido que Unión jugó ante Vélez, Bruno Pittón ingresó a los 42' del segundo tiempo y estuvo cerca de convertir un gol de cabeza . Y pese a sumar muy pocos minutos, terminó con un dolor importante en la rodilla.

En un primer momento, las noticias apuntaban a una lesión que podía ser importante. Y más teniendo en cuenta que el jugador había sufrido en el 2025 la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda.

Sin embargo, con el correr de los días, se confirmó que la lesión tenía que ver con la rotura de los meniscos de su rodilla izquierda.

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Por ese motivo, Pittón no volvió a jugar y se perdió el final del Torneo Apertura y la Copa Argentina. Y en las últimas horas, el defensor pasó por el quirófano.

El jugador no fue operado en los días siguientes a la lesión, ya que se intentó realizar una recuperación en base a trabajos de kinesiología, pero los mismos no surtieron efecto y por eso fue intervenido quirúrgicamente.