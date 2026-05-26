Facundo Díaz Acosta debutó con una sólida victoria en Roland Garros

El argentino superó con autoridad al chino Zhizhen Zhang en sets corridos y avanzó a la segunda ronda del Grand Slam parisino

La presencia argentina sigue dando que hablar en Roland Garros. Luego de un arranque ideal para la legión albiceleste en París, este martes fue el turno de Facundo Díaz Acosta, quien tuvo un estreno soñado en el cuadro principal del Grand Slam francés al vencer con contundencia al chino Zhizhen Zhang y avanzar a la segunda ronda.

El zurdo argentino, de 25 años y ubicado en el puesto 151 del ranking ATP, se impuso por 6-1, 6-4 y 6-3 en una hora y 44 minutos de juego, mostrando personalidad y un gran nivel en su debut absoluto en el cuadro principal de Roland Garros.

Un estreno con autoridad para Díaz Acosta

Díaz Acosta llegaba con confianza luego de superar la clasificación y convertirse en el único argentino proveniente de la “qualy” en acceder al cuadro principal. Además, venía de consagrarse campeón del Challenger de Francavilla al Mare, en Italia, una señal clara de su buen momento tenístico.

Pese a los nervios lógicos del debut en uno de los escenarios más importantes del circuito, el argentino dominó el partido desde el inicio y nunca dejó crecer a Zhang, actual 224º del mundo.

Actualmente entrenado por Federico Del Bonis, integrante del histórico equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016, Díaz Acosta mostró solidez desde el fondo de la cancha y una gran efectividad para cerrar los puntos importantes.

Espera rival para la segunda ronda

En la próxima instancia, el argentino enfrentará al ganador del duelo entre el chileno Cristian Garín y el estadounidense Learner Tien, quien viene de vencer a Mariano Navone en la final del ATP 250 de Ginebra.

Buen arranque argentino en París

El tenis argentino atraviesa un comienzo muy positivo en el Grand Slam parisino. El lunes habían debutado con triunfos Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo.

Navone, ubicado 38º del ranking, venció al estadounidense Jenson Brooksby por un triple 6-4 y en segunda ronda se medirá con el checo Jakub Mensik.

Por su parte, Ugo Carabelli derrotó también a un estadounidense, Emilio Nava, por 7-6, 6-3 y 6-3, y ahora tendrá un duro cruce frente al ruso Andrey Rublev.

En tanto, Francisco Cerúndolo superó en cuatro sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp y avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará al francés Hugo Gaston.

Más argentinos en acción

La actividad albiceleste continuaba este martes con otros tres representantes nacionales. Sebastián Báez se enfrentaba a Román Burruchaga en un duelo entre compatriotas, mientras que Francisco Comesaña jugaba ante el estadounidense Ethan Quinn.

Además, Juan Manuel Cerúndolo tenía como rival al británico Jacob Fearnley en busca de seguir ampliando la buena producción argentina en el polvo de ladrillo parisino.