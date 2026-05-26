Unión y un receso cargado de dudas: Madelón, posibles salidas y un mercado que genera incertidumbre

Tras la eliminación en la Copa Argentina, el mundo rojiblanco quedó envuelto en interrogantes de cara al segundo semestre. El futuro del DT, contratos que vencen y posibles ventas, en el centro de la escena

La primera parte de la temporada 2026 llegó a su fin para Unión y el panorama que se abrió de cara al receso está lleno de incógnitas. Luego de la eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Belgrano, que luego terminaría consagrándose campeón, y de la caída frente a Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina, el club rojiblanco ingresó en una etapa de definiciones clave.

La principal incertidumbre vuelve a girar alrededor de Leonardo Madelón. El entrenador, que ya había sembrado dudas tras la eliminación frente a Belgrano, volvió a mostrarse reflexivo luego de la derrota ante Independiente y dejó abierta la puerta respecto de su continuidad.

Madelón y un futuro sin resolver en Unión

“Necesito descansar. Mi familia me necesita. Hicimos un esfuerzo muy fuerte”, reconoció el DT tras el encuentro ante el Rojo, dejando en claro que todavía no tomó una determinación.

Incluso, explicó por qué evitó hablar del tema en las semanas previas: “Yo pensé siempre en esta Copa Argentina. Les dije que no me jodan con el tema de mi continuidad porque había un partido muy importante para la historia de Unión”.

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El entrenador además aclaró que la eliminación no modificó su postura: “No modifica nada. Necesito descansar la cabeza, pensar tranquilo y analizar muchas situaciones deportivas”.

Las declaraciones de Madelón reflejan un desgaste lógico después de varios meses de alta exigencia, en un semestre donde logró meter a Unión entre los protagonistas del Apertura, aunque sin poder coronarlo con una clasificación más profunda en los playoffs o en la Copa Argentina.

Spahn quiere retenerlo en Unión

Mientras tanto, desde la dirigencia el mensaje fue claro. El presidente Luis Spahn dejó en evidencia públicamente el deseo del club de continuar con Madelón al frente del plantel.

“¿Dónde va a estar mejor que en Unión? Estamos bien encaminados”, expresó el mandatario rojiblanco, quien incluso remarcó el vínculo histórico del DT con la institución: “Tiene mucha historia con Unión. Estamos con ganas de hacerle una estatua en algún momento”.

Además, recordó: “Es el símbolo del ascenso del 89 y también el primer técnico que nos llevó a una copa internacional”.

Spahn también confirmó que las negociaciones continúan abiertas: “Madelón pidió una mejora y nosotros hicimos una contrapropuesta intermedia. Él sabe que esta es su casa y esperamos que pueda aceptar las condiciones”.

Jugadores que se van y otros que podrían emigrar de Unión

Pero las dudas no terminan únicamente en el banco de suplentes. El mercado de pases también asoma cargado de posibles movimientos importantes.

Ya está confirmado que Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino no seguirán en el club una vez finalizados sus contratos.

Luis Spahn Prensa Unión

Al mismo tiempo, existe una fuerte incertidumbre respecto al futuro de Mateo Del Blanco, considerado hoy la principal carta de venta que tiene Unión para este mercado. El lateral viene de un gran semestre y su nombre comenzó a aparecer con fuerza como posible transferencia.

Una situación similar atraviesan Lautaro Vargas y Valentín Fascendini, ambos con cláusulas de salida y seguidos de cerca por otros clubes.

Tarragona, Roldán y Corvalán, bajo análisis

Otro de los nombres que genera atención es el de Cristian Tarragona, quien posee una cláusula especial de salida en caso de recibir una oferta desde el exterior, particularmente desde mercados árabes, algo que ya había sido reconocido públicamente por dirigentes del club.

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En tanto, otros futbolistas como Enzo Roldán y Claudio Corvalán aparecen en una situación diferente. Ambos perdieron terreno en la consideración futbolística y podrían emigrar si aparecen propuestas que resulten convenientes tanto para los jugadores como para la institución.

Así, Unión afronta un receso atravesado por decisiones importantes. El futuro del entrenador, las posibles ventas y el armado del plantel para el segundo semestre abren un escenario de mucha expectativa y también de incertidumbre en el mundo rojiblanco.