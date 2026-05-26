Dura sanción de Conmebol: Boca y Cruzeiro recibieron multas de 100.000 dólares por actos racistas

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) notificó una dura sanción económica de 100.000 dólares para Boca , en un fallo que ratifica la política de tolerancia cero ante las conductas discriminatorias en las competencias continentales.

La penalidad administrativa se originó a partir de los gestos racistas efectuados por un simpatizante local en las tribunas de La Bombonera , quien reaccionó de forma idéntica ante las provocaciones y ademanes xenófobos previos de un parcial de Cruzeiro de Brasil.

Ante la gravedad y reciprocidad de los hechos registrados por las autoridades del partido, el tribunal de disciplina del organismo sudamericano decidió aplicar el principio de equidad en la sanción, imponiendo también una multa idéntica de 100.000 dólares al club de Belo Horizonte. Ambos expedientes sientan un severo precedente en la lucha contra la violencia verbal en las tribunas de la región.

Campaña de concientización en Boca ante Universidad Católica

A raíz de este adverso panorama reglamentario y con el objetivo de mitigar futuras reincidencias que puedan derivar en la clausura parcial o total del estadio Alberto J. Armando, la dirigencia de Boca Juniors implementó un estricto protocolo de visibilización y concientización social durante el último compromiso internacional frente a la Universidad Católica de Chile.

La campaña, coordinada bajo el lema institucional "El respeto es titular", contempló un despliegue multiemisor en diversas plataformas y espacios físicos: difusión masiva de piezas gráficas y audiovisuales en todas las redes oficiales del club con 72 horas de antelación al cotejo frente a la escuadra trasandina; activación de la consigna en las pantallas gigantes y carteles electrónicos de La Bombonera desde dos horas antes del pitazo inicial.

Y exhibición de un cartel alusivo portado por el equipo titular durante la ceremonia oficial de inicio del partido junto a la delegación de la Universidad Católica.

Sanción adicional por incumplimiento de prensa

Además de los gravosos expedientes por racismo, la entidad de la Ribera sumó un contratiempo financiero menor en los escritorios de Luque. La Conmebol dictaminó una multa adicional de 5.000 dólares para Boca Juniors debido al incumplimiento del manual de operaciones de prensa y televisión de la competencia.

La infracción reglamentaria se produjo inmediatamente después de la finalización del partido de vuelta disputado en territorio brasileño, donde el equipo argentino cayó derrotado por 1 a 0 frente a Cruzeiro. Según la constancia del veedor, la delegación xeneize omitió cumplimentar el protocolo obligatorio de entrevistas rápidas (flash interviews) dispuestas sobre el campo de juego para las cadenas internacionales dueñas de los derechos de transmisión, configurando una violación a los compromisos comerciales vigentes.