Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Dura sanción de Conmebol: Boca y Cruzeiro recibieron multas de 100.000 dólares por actos racistas

La penalidad administrativa se originó a partir de los gestos racistas.

26 de mayo 2026 · 15:05hs
Dura sanción de Conmebol: Boca y Cruzeiro recibieron multas de 100.000 dólares por actos racistas

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) notificó una dura sanción económica de 100.000 dólares para Boca, en un fallo que ratifica la política de tolerancia cero ante las conductas discriminatorias en las competencias continentales.

La penalidad administrativa se originó a partir de los gestos racistas efectuados por un simpatizante local en las tribunas de La Bombonera, quien reaccionó de forma idéntica ante las provocaciones y ademanes xenófobos previos de un parcial de Cruzeiro de Brasil.

Ante la gravedad y reciprocidad de los hechos registrados por las autoridades del partido, el tribunal de disciplina del organismo sudamericano decidió aplicar el principio de equidad en la sanción, imponiendo también una multa idéntica de 100.000 dólares al club de Belo Horizonte. Ambos expedientes sientan un severo precedente en la lucha contra la violencia verbal en las tribunas de la región.

Campaña de concientización en Boca ante Universidad Católica

A raíz de este adverso panorama reglamentario y con el objetivo de mitigar futuras reincidencias que puedan derivar en la clausura parcial o total del estadio Alberto J. Armando, la dirigencia de Boca Juniors implementó un estricto protocolo de visibilización y concientización social durante el último compromiso internacional frente a la Universidad Católica de Chile.

La campaña, coordinada bajo el lema institucional "El respeto es titular", contempló un despliegue multiemisor en diversas plataformas y espacios físicos: difusión masiva de piezas gráficas y audiovisuales en todas las redes oficiales del club con 72 horas de antelación al cotejo frente a la escuadra trasandina; activación de la consigna en las pantallas gigantes y carteles electrónicos de La Bombonera desde dos horas antes del pitazo inicial.

Y exhibición de un cartel alusivo portado por el equipo titular durante la ceremonia oficial de inicio del partido junto a la delegación de la Universidad Católica.

Sanción adicional por incumplimiento de prensa

Además de los gravosos expedientes por racismo, la entidad de la Ribera sumó un contratiempo financiero menor en los escritorios de Luque. La Conmebol dictaminó una multa adicional de 5.000 dólares para Boca Juniors debido al incumplimiento del manual de operaciones de prensa y televisión de la competencia.

La infracción reglamentaria se produjo inmediatamente después de la finalización del partido de vuelta disputado en territorio brasileño, donde el equipo argentino cayó derrotado por 1 a 0 frente a Cruzeiro. Según la constancia del veedor, la delegación xeneize omitió cumplimentar el protocolo obligatorio de entrevistas rápidas (flash interviews) dispuestas sobre el campo de juego para las cadenas internacionales dueñas de los derechos de transmisión, configurando una violación a los compromisos comerciales vigentes.

Boca Cruzeiro Conmebol
Noticias relacionadas
paredes rompio el silencio en boca: la relacion con riquelme y la critica al arbitraje

Paredes rompió el silencio en Boca: la relación con Riquelme y la crítica al arbitraje

quimsa saco pecho en santiago y se cruzara con boca en semifinales

Quimsa sacó pecho en Santiago y se cruzará con Boca en semifinales

boca se juega una final anticipada ante cruzeiro en la bombonera

Boca se juega una final anticipada ante Cruzeiro en La Bombonera

argentina tuvo un martes perfecto en roland garros

Argentina tuvo un martes perfecto en Roland Garros

Lo último

Argentina tuvo un martes perfecto en Roland Garros

Argentina tuvo un martes perfecto en Roland Garros

Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Beto Fernández: Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto

Beto Fernández: "Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto"

Último Momento
Argentina tuvo un martes perfecto en Roland Garros

Argentina tuvo un martes perfecto en Roland Garros

Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Beto Fernández: Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto

Beto Fernández: "Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto"

Seguirá en prisión el hombre que amenazó de muerte a su madre y desató un violento episodio en Avellaneda

Seguirá en prisión el hombre que amenazó de muerte a su madre y desató un violento episodio en Avellaneda

Fin del subsidio a pasajes gratuitos por discapacidad: ¿hay cambios para los santafesinos?

Fin del subsidio a pasajes gratuitos por discapacidad: ¿hay cambios para los santafesinos?

Ovación
Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Beto Fernández: Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto

Beto Fernández: "Unión puede vivir lo de Belgrano, está en el camino correcto"

Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

CEC fue contundente y goleó a Colón por la Segunda División

CEC fue contundente y goleó a Colón por la Segunda División

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco