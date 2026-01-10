Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina tiene plantel definido para el Sudamericano U17

El santafesino Augusto Moyano fue citado para integrar el plantel de Argentina que afrontará el Sudamericano U17 en Comodoro Rivadavia

10 de enero 2026 · 09:45hs
Augusto Moyano de Libertad (SJN) integra la selección Argentina U17.

Del 14 al 18 de enero, Comodoro Rivadavia recibirá el mejor vóley sudamericano U17, en el Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi. La ciudad será sede del Campeonato Sudamericano, que otorgará dos plazas para el Mundial 2026. Además de la anfitrión Argentina, las otras selecciones que tomarán parte de este certamen son Brasil, Venezuela, Perú y Chile.

El torneo organizado por FeVA (Federación del Voleibol Argentino), contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Comodoro Deportes. Se trata de la primera competencia internacional del año para la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). En el plantel nacional se encuentra el santafesino, formado en Libertad de San Jerónimo Norte, Augusto Moyano.

Un santafesino en el plantel de Argentina

La próxima semana comenzará el Sudamericano U17 en Comodoro Rivadavia y la Selección ya tiene sus 14 nombres para la competencia que otorga tres plazas para el Mundial U17 2026. El plantel dirigido por Leonardo Nocenti ya entrena de cara a esta competencia internacional luego de que del 19 al 21 de diciembre participara del Cuadrangular Amistoso en Eduardo Castex, La Pampa.

Entre los jugadores citados se encuentra el punta receptor del Club Libertad de San Jerónimo Norte, Augusto Moyano, quien anteriormente participó de concentraciones y cuadrangulares con el combinado nacional U17, y fue subcampeón Sub 16 con la selección de la Federación Santafesina de Vóleibol. Es un jugador en crecimiento, representando a Santa Fe y Argentina en categorías de desarrollo, con un futuro prometedor en el voleibol masculino.

voley sudamericano u17 plantel argentina
Argentina tiene plantel definido para el Sudamericano U17 a jugarse en Comodoro Rivadavia.

Fixture del Sudamericano U17:

14 de enero: 18.30, Brasil vs. Perú // 20.30, Argentina vs. Chile

15 de enero: 18.30, Venezuela vs. Brasil // 20.30, Argentina vs. Perú

16 de enero: 18.30, Chile vs. Perú // 20.30, Argentina vs. Venezuela

17 de enero: 18.30, Brasil vs. Chile // 20.30, Perú vs. Venezuela

18 de enero: 18.30, Venezuela vs. Chile // 20.30, Argentina vs. Brasil

Plantel Sudamericano U17

Nuriel Gonzalo Vera

Tiziano Fernández

Santiago Quaini

Lázaro Ganino

Juan Manuel Alonso Rigone

Valentín Bianchi

Valentino Briozzi

Máximo Mendoza

Ezequiel Godoy

Maximiliano Jacuzzi

Salvador Demarco

Juan Bautista Alonso Rigone

Augusto Moyano

Santino Maciel

Cuerpo técnico

DT: Leonardo Nocenti

AS: Mateo Barsi

PF: Nicolás De Gatica

Estadístico: Patricio Dubois

Kinesiólogo: Guido Malagrino

Manager: Daniel Bozikovich

Argentina Sudamericano Comodoro Rivadavia
