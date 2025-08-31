Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina venció a Canadá y jugará la final de la AmeriCup 2025 ante Brasil

Argentina superó a Canadá por 83 a 73, para acceder a la final de la Americup en Managua. Este domingo desde las 21 enfrentará a Brasil.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2025 · 08:53hs
Argentina venció a Canadá y jugará la final de la AmeriCup 2025 ante Brasil

La Selección argentina de básquet continúa alimentando su sueño continental en la AmeriCup 2025. En Managua, el equipo dirigido por Pablo Prigioni venció este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal y se aseguró un lugar en la gran final, donde este domingo desde las 21.10 enfrentará a Brasil.

El rival será nada menos que Brasil, en un clásico que definirá al campeón y que tendrá un condimento especial: la “Albiceleste” buscará defender el título logrado en Recife 2022, justamente ante el conjunto brasileño.

Desde el inicio, Argentina impuso condiciones con un arranque perfecto. La defensa se mostró firme para frenar los intentos de los canadienses y el ataque funcionó con precisión.

El equipo nacional se adelantó rápidamente en el marcador con un parcial de 11-0 y cerró el primer cuarto 24-9, una diferencia que marcaría el desarrollo del partido.

Aunque Canadá intentó reaccionar, la intensidad defensiva de los de Prigioni y la efectividad en los tiros de larga distancia le permitieron a la Selección irse al descanso con una ventaja de 46-29.

La gran figura de la noche fue el cordobés José “Pepe” Vildoza, quien tuvo una actuación brillante con 26 puntos y 6 asistencias. Sus triples fueron determinantes para sostener la diferencia en los momentos en que Canadá intentaba achicar el margen.

Además, Gonzalo Corbalán fue clave con un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, mientras que Juan Fernández sumó 11 unidades y 5 rebotes. El aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco, como Juampi Vaulet y Alex Negrete, también resultó fundamental para mantener la energía y el ritmo de juego.

El tercer cuarto fue un pasaje donde Canadá amagó con una remontada gracias a la intensidad de Kabengele y Carr, pero Argentina respondió con temple. Los buenos minutos de Nicolás Brussino y Francisco Caffaro, sumados al liderazgo ofensivo de Vildoza, devolvieron la tranquilidad al equipo.

El parcial de 22-16 en ese segmento volvió a poner la diferencia por encima de los veinte puntos y encaminó el triunfo. Aunque en el último cuarto los norteamericanos descontaron, nunca pudieron poner en riesgo real la victoria argentina.

En la otra semifinal, disputada también en Managua, Brasil dio el gran golpe al superar a Estados Unidos por 92-77. El elenco verdeamarillo logró dar vuelta un partido complicado con un último cuarto arrollador, imponiéndose con un parcial de 34-9.

Ahora, Argentina jugará la final ante Brasil como en la edición 2022 de la AmeriCup, cuando Pablo Prigioni consiguió su primer título como entrenador del primer equipo. Por cuarta vez de forma consecutiva, el equipo albiceleste definirá el certamen.

Las estadísticas de la victoria de Argentina ante Canadá

image

Argentina Canadá AmeriCup
Noticias relacionadas
argentina juega ante canada en busca del pase a la final de la americup

Argentina juega ante Canadá en busca del pase a la final de la Americup

la afa confirmo los rivales para los amistosos de argentina en octubre

La AFA confirmó los rivales para los amistosos de Argentina en octubre

dia del cabernet sauvignon: los secretos de los premiados vinos argentinos

Día del Cabernet Sauvignon: los secretos de los premiados vinos argentinos

en el partido de argentina con venezuela, la tribuna centenario baja estara ocupada por ninos

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Lo último

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Último Momento
Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Ovación
Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná