Argentina venció a Canadá y jugará la final de la AmeriCup 2025 ante Brasil

Argentina superó a Canadá por 83 a 73, para acceder a la final de la Americup en Managua. Este domingo desde las 21 enfrentará a Brasil.

La Selección argentina de básquet continúa alimentando su sueño continental en la AmeriCup 2025. En Managua, el equipo dirigido por Pablo Prigioni venció este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal y se aseguró un lugar en la gran final, donde este domingo desde las 21.10 enfrentará a Brasil.

El rival será nada menos que Brasil , en un clásico que definirá al campeón y que tendrá un condimento especial: la “Albiceleste” buscará defender el título logrado en Recife 2022 , justamente ante el conjunto brasileño.

Desde el inicio, Argentina impuso condiciones con un arranque perfecto. La defensa se mostró firme para frenar los intentos de los canadienses y el ataque funcionó con precisión.

El equipo nacional se adelantó rápidamente en el marcador con un parcial de 11-0 y cerró el primer cuarto 24-9, una diferencia que marcaría el desarrollo del partido.

Aunque Canadá intentó reaccionar, la intensidad defensiva de los de Prigioni y la efectividad en los tiros de larga distancia le permitieron a la Selección irse al descanso con una ventaja de 46-29.

La gran figura de la noche fue el cordobés José “Pepe” Vildoza, quien tuvo una actuación brillante con 26 puntos y 6 asistencias. Sus triples fueron determinantes para sostener la diferencia en los momentos en que Canadá intentaba achicar el margen.

Además, Gonzalo Corbalán fue clave con un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, mientras que Juan Fernández sumó 11 unidades y 5 rebotes. El aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco, como Juampi Vaulet y Alex Negrete, también resultó fundamental para mantener la energía y el ritmo de juego.

El tercer cuarto fue un pasaje donde Canadá amagó con una remontada gracias a la intensidad de Kabengele y Carr, pero Argentina respondió con temple. Los buenos minutos de Nicolás Brussino y Francisco Caffaro, sumados al liderazgo ofensivo de Vildoza, devolvieron la tranquilidad al equipo.

El parcial de 22-16 en ese segmento volvió a poner la diferencia por encima de los veinte puntos y encaminó el triunfo. Aunque en el último cuarto los norteamericanos descontaron, nunca pudieron poner en riesgo real la victoria argentina.

En la otra semifinal, disputada también en Managua, Brasil dio el gran golpe al superar a Estados Unidos por 92-77. El elenco verdeamarillo logró dar vuelta un partido complicado con un último cuarto arrollador, imponiéndose con un parcial de 34-9.

Ahora, Argentina jugará la final ante Brasil como en la edición 2022 de la AmeriCup, cuando Pablo Prigioni consiguió su primer título como entrenador del primer equipo. Por cuarta vez de forma consecutiva, el equipo albiceleste definirá el certamen.

Las estadísticas de la victoria de Argentina ante Canadá