Argentinos busca ganar en Tucumán para seguir en la pelea en la tabla anual

El Bicho visita a Atlético Tucumán con la posibilidad de sostenerse en lo más alto de la clasificación acumulada, donde comparte el liderazgo con Boca y Rosario Central. Además, quiere defender su protagonismo en la Zona B del Clausura.

Argentinos Juniors afrontará este lunes una parada importante en su objetivo de terminar la temporada en lo más alto. El equipo de Nicolás Diez visitará a Atlético Tucumán, desde las 21.15, en el estadio Monumental José Fierro, con la obligación de conseguir una victoria que le permita continuar en la pelea por el primer puesto de la tabla anual, una posición que otorga un título.

El Bicho llega a esta instancia como uno de los grandes protagonistas del campeonato. Su triunfo por 1-0 frente a Independiente Rivadavia, con gol de Sebastián Prieto, le permitió alcanzar los 28 puntos y compartir el liderazgo de la Zona B con Rosario Central.

Pero la importancia de su campaña trasciende el torneo. Argentinos también se encuentra en la cima de la tabla anual, con 57 unidades, junto a Boca y Rosario Central, por lo que cada presentación adquiere un valor determinante en una definición que tiene a tres equipos involucrados en la lucha por terminar primeros.

El entrenador Nicolás Diez reconoció la exigencia que representa este tramo de la competencia, especialmente por la presión que implica disputar encuentros decisivos con los resultados de los rivales ya conocidos.

«Estamos en situaciones extremas, las vivimos así. Ahora estamos peleando la anual, habían ganado todos, jugamos con todos los resultados puestos y no es fácil», expresó el técnico en conferencia de prensa.

Atlético Tucumán, obligado a ganar

Del otro lado estará un Decano que necesita recuperarse rápidamente de la eliminación en la Copa Argentina. El equipo tucumano perdió ante Platense en la definición por penales, después de haber comenzado en ventaja durante el tiempo reglamentario.

Ahora, el conjunto conducido por Julio César Falcioni deberá concentrarse en el Clausura, donde todavía tiene posibilidades de meterse en los octavos de final, aunque ya no dispone de demasiado margen.

Atlético ocupa el décimo puesto de la Zona B, con 17 puntos, a dos unidades de la zona de clasificación. Por eso, necesita sumar de a tres ante Argentinos para llegar con posibilidades a la última jornada, en la que visitará a Banfield.

Un partido con objetivos diferentes y mucho en juego

El encuentro tendrá dos necesidades bien marcadas. Argentinos buscará sostener su condición de protagonista en la pelea por la Zona B y, fundamentalmente, mantenerse en la disputa por el primer lugar de la tabla anual. Atlético, en cambio, necesita una victoria para no comprometer sus aspiraciones de clasificación.

El partido comenzará a las 21.15 en el Monumental José Fierro, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Fabrizio Llobet a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Para Argentinos, sumar en Tucumán significa mucho más que acercarse a los playoffs: representa sostener la ilusión de cerrar el año en lo más alto y quedarse con el reconocimiento que entrega el primer puesto de la tabla anual.

Probables formaciones de Atlético Tucumán y Argentinos

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Julián Fernández; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Argentinos: Brayan Cortés; Erik Godoy, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón, Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora de inicio: 21.15.

Televisa: ESPN Premium.