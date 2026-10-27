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Argentinos e Independiente Rivadavia se juegan mucho más que tres puntos en La Paternal

El Bicho quiere recuperar terreno en la pelea por el título de la tabla anual, mientras que la Lepra mendocina busca acercarse a la cima y meterse en los playoffs del Clausura.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 10:01hs
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Argentinos e Independiente Rivadavia se juegan mucho más que tres puntos en La Paternal

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia protagonizarán este martes, desde las 19, el partido que bajará el telón de la fecha 14 del Torneo Clausura. En el estadio Diego Armando Maradona, ambos equipos afrontarán un compromiso clave para sus aspiraciones: el conjunto de La Paternal intentará volver a acercarse a la cima de la tabla anual, mientras que los mendocinos buscarán sumar tres puntos que les permitan sostener sus objetivos en los dos frentes.

LEER MÁS: Independiente Rivadavia dejó escapar el triunfo ante Tigre y perdió la cima de la Tabla Anual

Argentinos quiere recuperar terreno en la pelea por el título

El Bicho comenzó la jornada en lo más alto de la tabla anual, pero las victorias de Boca, Rosario Central y Vélez lo desplazaron hasta el cuarto lugar. Con 54 puntos, una victoria lo dejaría a solo tres unidades del Xeneize, actual líder con 57, y fortalecería sus posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que acumula 53 puntos en la tabla acumulada y también conserva aspiraciones de pelear por el título. El equipo mendocino necesita recuperarse del empate 2-2 frente a Tigre, que le impidió quedarse con una victoria luego de haber estado en ventaja durante el segundo tiempo.

Además, la Lepra suma 19 unidades en su zona del Clausura y buscará un triunfo que le permita acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Si logra imponerse en La Paternal, quedará a tiro de Argentinos en la tabla anual, con apenas dos fechas por disputarse.

Formaciones, horario y árbitros del partido

Argentinos Juniors saldría a la cancha con Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez y Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz y Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. El entrenador es Nicolás Diez.

Por su parte, Independiente Rivadavia tendría como titulares a Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; José Florentín y Luis Sequeira; Matías Fernández, Matías Reali y Fabrizio Sartori. Alfredo Berti está al frente del equipo.

El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Diego Armando Maradona, contará con el arbitraje de Darío Herrera y tendrá a Lucas Novelli a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

argentinos La Paternal Independiente
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