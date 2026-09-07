Vélez reiteró la acusación contra Boca: "Pedimos que se cumpla el reglamento"

El vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, reiteró las acusaciones sobre el pedido de descalificación hacia Boca debido a la mala inclusión de un extranjero

El vicepresidente tercero de Vélez, Nelson Pugliese , reiteró las acusaciones sobre el pedido de descalificación hacia Boca debido a la mala inclusión de un jugador extranjero: "solo estamos pidiendo que se cumpla el reglamento".

En el artículo 18 del código disciplinario de la AFA hay un apartado que dice que, cuando un jugador que participa en un partido es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota por retirada o renuncia y con multa, a lo que Pugliese remarcó: "No es una cosa o la otra, es muy claro, no hay grises; uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido".

Además, aclaró que el hecho de que Ángel Romero no entrara al partido es "irrelevante" debido a que es una elección del Vasco Arruabarrena, pero a su vez detalló que "quedó a disposición del cuerpo técnico y pudo haber ingresado sin control de elegibilidad".

Vélez no cede ante Boca

El reclamo continuará cuando este martes se reúna el Tribunal y el jueves se le dará el traslado a Boca para realizar el descargo correspondiente ante la acusación de Vélez.

Desde el club de Liniers quieren que la Copa Argentina no promueva el partido entre Boca y Racing hasta que se dé por finalizado el reclamo.

El dicho reclamo de Vélez en la Asociación del Fútbol Argentino se realizó tras la derrota por penales contra Boca en la Copa Argentina.

El fundamento de Vélez para pedir la eliminación de Boca en el torneo es que se incluyeron seis extranjeros en la planilla, cuando por reglamento solo están permitidos cinco en un mismo partido. Los futbolistas foráneos anotados por el conjunto que se quedó con la serie por penales fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.