Daniel Vila se quejó de los arbitrajes: "Jugamos contra 12"

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, quedó enojado con el arbitraje de Nicolás Ramírez ante River y no dudó en demostrarlo: “Es un bandido”

El presidente de Independiente Rivadavia , Daniel Vila , quedó muy enojado con el arbitraje de Nicolás Ramírez en su pasado duelo ante River , y no dudó en demostrarlo: “Es un bandido”.

El mandatario pidió que el juez mencionado no dirija más a su club ya que les “inclinó la cancha” y extendió la queja a Federico Beligoy, director nacional de arbitraje.

Vila, caliente por el arbitraje contra Independiente Rivadavia

Las declaraciones se dieron luego de un partido en el que la Lepra mendocina cayó por 3-1 ante River, en condición de visitante, y se suman a reclamos expuestos desde Vélez, Lanús y el propio Millonario sobre el nivel arbitral del fútbol argentino.

Daniel Vila explotó contra Nicolás Ramírez tras la derrota de Independiente Rivadavia ante River, en un partido donde el conjunto mendocino vio los primeros indicios del gran nivel del rival en el semestre.

Aunque el encuentro no estuvo marcado por múltiples polémicas —se sancionó un penal a favor de River por un contacto del defensor Leonard Costa sobre Ángel Correa—, el presidente de Independiente Rivadavia recordó la final de la Copa Argentina, en la que Ramírez había protagonizado un altercado que derivó en la expulsión del entonces entrenador Alfredo Berti por sus reclamos.

Al término del partido, Vila admitió estar “muy caliente” y calificó a Nicolás Ramírez y a Beligoy como “bandidos”. Además, manifestó la dificultad de remontar un resultado cuando su equipo juega “contra 12” rivales.

Vila informó que pedirá a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que Ramírez no sea designado para dirigir más partidos de Independiente Rivadavia y lo definió como “un pelotudo que hace desastres”, argumentando que esas decisiones e intervenciones echan por la borda el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores durante la semana.

Los reclamos acerca del nivel del arbitraje en el fútbol argentino se han multiplicado en los últimos meses. El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, protagonizó una conferencia de prensa furiosa luego de sufrir errores evidentes en su igualdad ante Deportivo Riestra, en la fecha pasada, y había declarado que Nazareno Arasa y Diego Ceballos, árbitro y VAR de aquel encuentro respectivamente, “no tienen que dirigir nunca más” a su club, cargándolos con la “responsabilidad de que Vélez no haya ganado el partido”.

Además, otros presidentes que se manifestaron en contra del nivel actual de los jueces fueron Stefano Di Carlo, de River, quien denunció un “manoseo de todo tipo y color” ante más de un club y Nicolás Russo, de Lanús, que cuestionó el nivel de Germán Delfino y consideró que Beligoy “cumplió un ciclo” y que debería haber “un cambio en la conducción de los árbitros”.