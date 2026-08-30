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Argentinos Juniors remontó ante Aldosivi y es más puntero que nunca en la Zona B

El Bicho venció 2-1 al Tiburón y sacó cuatro puntos de ventaja sobre Sarmiento y Gimnasia, sus principales perseguidores

30 de agosto 2026 · 20:18hs
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Argentinos venció 2-1 a Aldosivi.

Argentinos venció 2-1 a Aldosivi.

Argentinos Juniors no se impacientó ante un primer tiempo en el que dominó la posesión pero no fue efectivo y remontó en la segunda parte para derrotar por 2-1 a Aldosivi, en condición de local, por el Torneo Clausura 2026.

Argentinos ganó y sacó más diferencia

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el local había comenzado en desventaja por el gol del delantero Andrés Vombergar, a los 9 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista Alan Lescano y el atacante Gastón Verón remontaron a los 9 y 21 minutos del segundo tiempo.

El triunfo ubica al “Bicho” en el primer puesto de la Zona B, con 16 puntos y siendo el equipo con más unidades del torneo, mientras que el conjunto marplatense marcha último en el grupo, con apenas dos unidades en siete partidos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Nicolás Diez visitará a Barracas Central el lunes 7 de septiembre, desde las 19:00, mientras que el “Tiburón” recibirá a Banfield el sábado 5, a partir de las 13:30.

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