Continúa la campaña de vacunación gratuita con operativos en tres barrios de Santa Fe

El operativo gratuito, impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud provincial, estará destinado especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. También permitirá completar los esquemas de vacunación.

Se implementan operativos gratuitos de vacunación en tres barrios de Santa Fe para facilitar el acceso a dosis.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el programa #ModoVacuna , una campaña itinerante de vacunación gratuita que recorre distintos espacios públicos y vecinales de la ciudad para facilitar el acceso a las dosis, especialmente entre los grupos considerados de riesgo.

La iniciativa se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio de Salud de la Provincia y apunta principalmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas , además de quienes necesiten completar su carnet de vacunación.

Durante los operativos, los equipos de salud controlarán los esquemas de cada persona y aplicarán las vacunas correspondientes de acuerdo con la edad, las condiciones de salud y las recomendaciones vigentes.

Vacunación contra la gripe y la neumonía

Uno de los principales objetivos de la campaña es reforzar la inmunización de los adultos mayores y las personas con factores de riesgo.

En los dispositivos podrán aplicarse las vacunas correspondientes contra la gripe y la neumonía, con especial atención sobre los grupos que presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones durante la temporada invernal.

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Desde el Municipio destacaron la importancia de acercar estas herramientas de prevención a los barrios y facilitar el acceso a quienes tienen mayores dificultades para trasladarse hasta un centro de salud.

También se aplica la vacuna contra el VSR

La campaña incluye además la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

El objetivo es que la inmunización durante el embarazo permita fortalecer las defensas del bebé y brindar protección durante sus primeros meses de vida, antes de la circulación estacional del virus.

La estrategia busca reducir el riesgo de cuadros respiratorios graves en los recién nacidos durante el invierno.

Protección contra la tos convulsa

A las vacunas ya incluidas en el operativo se sumó la inmunización contra la tos convulsa o coqueluche, mediante la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa).

La dosis protege contra difteria, tétanos y tos convulsa y debe aplicarse a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo.

La vacunación durante el embarazo permite que la madre transmita defensas al bebé y brinda una protección temprana durante los primeros meses de vida.

También se pueden completar los carnets

Además de las vacunas destinadas a grupos específicos, los dispositivos de #ModoVacuna estarán disponibles para quienes necesiten completar su esquema de vacunación.

Los equipos podrán revisar el carnet de cada persona y orientar sobre las dosis que correspondan según cada situación.

Desde el Municipio recordaron que quienes no puedan acercarse a los operativos itinerantes también pueden concurrir al centro de salud más cercano, llevando su DNI y el carnet de vacunación para verificar si existen dosis pendientes.

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Tres puntos de vacunación esta semana

Durante los próximos días, el operativo recorrerá distintos sectores de la ciudad.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 31 de agosto: Plaza Centenario, en Rodríguez Peña y Cristóbal Colón, de 15.30 a 18.

Martes 1 de septiembre: Vecinal San José, en Dr. Zavalla 7181, de 13 a 17.

Viernes 4 de septiembre: Vecinal Colastiné Sur, sobre la Ruta Nacional 168, de 14 a 17.

La propuesta busca acercar la vacunación a los barrios y ampliar el alcance de las políticas preventivas, especialmente entre las poblaciones priorizadas.

El objetivo es ampliar la cobertura

El programa impulsado por la Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial tiene como meta alcanzar al menos un 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Para ello, el esquema itinerante permite llevar los equipos de salud a distintos puntos de la ciudad y facilitar el acceso a las vacunas.

Cómo realizar consultas

Quienes necesiten información sobre el cronograma, las vacunas disponibles o la documentación requerida pueden comunicarse por WhatsApp al 342 611 6585.

Desde el Municipio remarcaron además que quienes no puedan asistir a los puntos itinerantes pueden acercarse al centro de salud más cercano con su DNI y carnet de vacunación para controlar su esquema y completar las dosis correspondientes.

La campaña #ModoVacuna continuará recorriendo distintos sectores de Santa Fe como parte de las acciones de prevención y cuidado de la salud, con especial énfasis en las personas que integran los grupos de mayor riesgo.