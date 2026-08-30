Banco Provincial goleó en el Parque del Sur y no le pierde pisada al CRAI que empató

Por la séptima fecha del Torneo Oficial de hockey, Banco Provincial goleó a El Quillá Amarillo, y CRAI igualó con La Salle en la autopista pero sigue siendo el puntero. En el ascenso, Alma Juniors es el líder absoluto.

Banco Provincial se impuso como visitante a El Quillá con una amplia goleada.

Tal como estaba previsto se disputó la séptima fecha del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el sector principal se produjo el empate entre CRAI y La Salle Jobson aunque las Gitanas conservan la cima de la tabla de posiciones. En el Sergio Antoniazzi, Banco Provincial se recuperó de la caída entre semana ante CRAI y goleó a El Quillá Amarillo, mientras que Santa Fe RC no tuvo problemas en superar a Colón de San Justo. En el ascenso todo indica que Alma Juniors de Esperanza, y Argentino de San Carlos, ganaron como comodidad y mandan sin problemas.

Banco volvió a la victoria con autoridad, al imponerse 9-2 sobre El Quillá Amarillo como visitante. Valentina Suravsky fue letal en el comienzo y, apenas iniciado el segundo cuarto, las “kresteras” ganaban 3-0, con tres tantos de la delantera. Pero las “tiburonas” reaccionaron y se pusieron a tiro del empate gracias a Karen Quiroz y Delfina Peliquero. Sin embargo, Banco retomó su dinámica y vértigo en ataque y estiró la diferencia a partir de dos córners cortos: uno de Valentina Ceconi y otro de Celina Basilio.

El golpe no hizo más que potenciar a las “kresteras”, que fueron por más y encontraron los tantos de Ruth Fuchs y Basilio. Rocío Caldiz y nuevamente Suravsky completaron la goleada. En la autopista, CRAI y la salle animaron un encuentro intenso desde el inicio, con dos equipos que propusieron un ritmo incesante y de permanente búsqueda ofensiva.

La Salle tuvo que correr de atrás en el marcador durante todo el partido, pero mostró una mejor versión respecto de sus anteriores presentaciones, sobre todo desde la intensidad y el juego colectivo. CRAI, en tanto, aprovechó los espacios que generaron sus delanteras y no perdonó. Paula Qüesta y José Salamano marcaron en dos ocasiones por lado, mientras que Victoria Bertone adelantó a las locales en el tercer cuarto, de penal. Cuando parecía que CRAI se encaminaba al triunfo, sobre el final Rocío Carlen recuperó la bocha en mitad de cancha y definió para sellar el 3 a 3 definitivo.

El Quillá y SFRC dieron cuenta de Universitario y Colón de San Justo, respectivamente. Aunque las «cuervas» generaron ataques, las “tiburonas” impusieron condiciones a través de un volumen de juego superior, mostrándose más incisivo y profundo en cada aproximación. La visita marcó constante peligro y una elevada cantidad de córners cortos. Se impuso 5-0 en barrio Las Delicias, con dos conquistas de Florencia Juri y los restantes tantos de Julia Ponzo, Morena Perino y Virginia Suárez.

El “tricolor”, en tanto, sacó rápida ventaja en el primer cuarto mediante Sofía Garófalo y Delfina Colli. Esa diferencia le permitió manejar los tiempos del partido y estiró la brecha con Emilia Depetris y nuevamente Garófalo, ambas desde el córner corto. Pero el “conquistador” reaccionó y, a través de la misma vía, descontó por intermedio de Sofía González y Eugenia Amado, sobre el final del encuentro.

El Quillá Azul cosechó un importante triunfo como visitante en barrio Las Delicias. Gentileza prensa ASH

Alma Juniors goleó y manda en el ascenso

CRAR sumó su tercer triunfo en fila. El “verde” se impuso sobre Colón en cancha de Banco, en un partido donde ambos equipos buscaron la victoria. Las rafaelinas estuvieron mejor en el tramo final y encontraron la diferencia luego de una jugada elaborada a partir de un córner corto. Alma Mondino apareció para definir y marcar el único tanto del encuentro, que le permitió a CRAR prolongar su buen momento.

Argentino de San Carlos y Alma Juniors avanzan sin sobresaltos. El “decano” complicó a CRAI Blanco con presión alta y atacó por los extremos. A partir de buenas asociaciones colectivas, logró imponerse 2-0 gracias a los goles de Jorgelina Leturia y Luz Storani.

Las “lobas” golearon 4-0 a Unión por dos tantos de Ailén Braida, uno de Leo Simoneit desde un corto y un penal de Paulina Olsen. Atlético Franck hicieron lo propio sobre SFRC Blanco por 5-0. Abril Rosatti, Dana Heinzen en dos ocasiones, Ana Eberhardt y Lumila Steinbach dejaron su sello en la red. Además, SFRC Azul fue otro de los que logró una amplia victoria. Lo hizo 6-0 sobre El Quillá Blanco

Alma Juniors de Esperanza continúa puntero tras golear a Unión. Gentileza prensa ASH

-Resultados fecha 7 Zona Campeonato

Santa Fe RC 4 - Colón de San Justo 2

CRAI 3- La Salle Jobson 3

Universitario 0- El Quillá 5

El Quillá Amarillo 2- Banco Provincial 9

-Posiciones: CRAI 17, El Quillá 16, Banco Provincial 15, Santa Fe Rugby 9, El Quillá Amarillo 6, La Salle Jobson 4, Universitario 3, Colón de San Justo 0.

-Próxima fecha (8, 12/9): Colón de San Justo con Banco, El Quillá Amarillo con El Quillá Azul, Universitario con La Salle Jobson, CRAI con Santa Fe Rugby.

-Resultados fecha 7 Zona Ascenso:

Santa Fe RC B 6- El Quillá Blanco 0

Colón 0- CRAR 1

Atlético Franck 5- Santa Fe RC C 0

Alma Juniors 4- Unión 0

Argentino de San Carlos 2- CRAI Blanco 0

-Posiciones: Alma Juniors 18, Argentino de San Carlos 15, CRAI Blanco y CRAR de Rafaela 12, Atlético Franck 10, Santa Fe RC B 9, Colón 8, Unión 7, Santa Fe RC y El Quillá Blanco 0.

-Próxima fecha: El Quillá Blanco con Santa Fe RC C, Alma Juniors con Atlético Franck, Argentino de San Carlos con Unión, CRAR de Rafaela con CRAI Blanco y Santa Fe Rugby B con Colón.