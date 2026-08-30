De la UNL a Japón: estudiante santafesina representó a la Argentina en un seminario por la paz en Hiroshima

Josefina Sánchez Lecumberri, de la Licenciatura en Letras de la FHUC, participó del encuentro organizado por la red INU en Japón. La experiencia incluyó debates sobre los ODS de la ONU, talleres interdisciplinarios y la asistencia a la conmemoración del bombardeo atómico.

De la UNL a Japón: una estudiante santafesina representó a la Argentina en un seminario por la paz en Hiroshima

Se trata de Josefina Sánchez Lecumberri, estudiante avanzada de la Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL) . Participó en el Seminario internacional para la ciudadanía global y la paz, del 4 al 12 de agosto, en la Universidad de Hiroshima.

Esta experiencia se da a través de la red INU, que integran la Universidad japonesa y la UNL, junto a otras 10 instituciones de Alemania, España, Estados Unidos, Indonesia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Ucrania.

El evento reunió a alumnos y profesores de todo el mundo y el tema de este año giró en torno a “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el desarrollo económico sostenible”.

LEER MÁS: Orgullo santafesino: la UNL y la UTN, entre las ocho mejores universidades públicas del país según un prestigioso ranking mundial

Es un curso interdisciplinario, que tiene como objetivo permitir a los alumnos de las universidades de la red INU aprender sobre el concepto de ciudadanía global a través de discusiones, talleres y propuestas culturales. Como una de las actividades principales, los participantes realizan un juego de roles de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, se incluye una visita al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima y la asistencia a la Ceremonia anual conmemorativa de la paz de Hiroshima, el 6 de agosto.

Encuentro con ideas y culturas del mundo

"Me enteré de este Seminario por una compañera de la Universidad que viajó hace unos años. La motivación para inscribirme estuvo ahí desde el primer momento. Siempre había querido tener una experiencia de internacionalización, conocer gente y acercarme a ideas tal como se las trabaja en otra parte del mundo. En este sentido, formarme en una universidad tan diversa y abierta como la de Hiroshima fue sumamente gratificante”, contó Josefina.

La joven puntualizó que, como estudiante de Letras, le interesaba el desafío de acercarse a un programa interdisciplinario, “vivir con personas con perfiles académicos tan distintos, para poder pensar qué es lo que puedo aportar desde mi área de estudios y qué es lo que puedo traer”. “Por supuesto que el lugar también era una gran motivación. Tener una experiencia académica en un país con tanto para aportar culturalmente es algo único”, añadió.

Acerca del programa

La estudiante resumió: “Hicimos un montón de actividades distintas y muchos talleres. En la presentación final, que es un modelo ONU, representé a la República de Corea. Tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de una sobreviviente de la caída de la bomba y asistimos a la Ceremonia de la paz, en la que participaron autoridades de Japón”. También señaló que llevaron a cabo recorridos turísticos, como un viaje a Itsukushima, conocida como Miyajima, donde pudo conocer los templos y distintos santuarios de esa isla sagrada.

“Están la comida, las costumbres, la cultura pop, las luces… pero lo que realmente rescato es la gente, el sentido de bienvenida que tienen y las ganas de conocer y de aprender de los otros. Me llevo amigos y aprendizajes. Me alegra mucho haber representado a la UNL", reflexionó.