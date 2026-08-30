La 27° fecha del Torneo de la Primera Nacional, fue absolutamente negativa para Colón, no solo por la derrota ante Racing de Córdoba, sino porque que Ferro en condición de visitante rescató un empate ante Estudiantes de Buenos Aires 2-2 y Deportivo Morón venció como local a San Miguel por 2-1.
Se alejaron de Colón: empató Ferro y ganó Deportivo Morón
La fecha fue negativa para el Sabalero, ya que además de perder con Racing de Córdoba, los equipos de arriba sumaron y se alejaron en la tabla
Por Ovación
Colón quedó a ocho puntos de Ferro
De esta manera, el Verdolaga sigue siendo el único líder de la Zona A con 53 puntos y Deportivo Morón es el escolta con 49 unidades, quedándo Colón 3° con 45 puntos.
Pero además, se dio el triunfo de Almirante Brown en condición de local ante Deportivo Madryn por 1-0 y ahora La Fragata está 4° con 44 puntos, apenas uno por debajo del Sabalero.
En tanto que Godoy Cruz goleó en Mendoza a San Telmo por 3-0 y alcanzó las 43 unidades, quedando 6° dos puntos por debajo de Colón.
Así las cosas, la única buena noticia para el elenco rojinegro fue la caída de Deportivo Madryn y es que si le ganaba a Almirante Brown hubiese superado la línea del elenco dirigido por Iván Delfino.