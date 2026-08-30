Se alejaron de Colón: empató Ferro y ganó Deportivo Morón

La fecha fue negativa para el Sabalero, ya que además de perder con Racing de Córdoba, los equipos de arriba sumaron y se alejaron en la tabla

La 27° fecha del Torneo de la Primera Nacional, fue absolutamente negativa para Colón , no solo por la derrota ante Racing de Córdoba, sino porque que Ferro en condición de visitante rescató un empate ante Estudiantes de Buenos Aires 2-2 y Deportivo Morón venció como local a San Miguel por 2-1.

De esta manera, el Verdolaga sigue siendo el único líder de la Zona A con 53 puntos y Deportivo Morón es el escolta con 49 unidades, quedándo Colón 3° con 45 puntos.

Pero además, se dio el triunfo de Almirante Brown en condición de local ante Deportivo Madryn por 1-0 y ahora La Fragata está 4° con 44 puntos, apenas uno por debajo del Sabalero.

En tanto que Godoy Cruz goleó en Mendoza a San Telmo por 3-0 y alcanzó las 43 unidades, quedando 6° dos puntos por debajo de Colón.

Así las cosas, la única buena noticia para el elenco rojinegro fue la caída de Deportivo Madryn y es que si le ganaba a Almirante Brown hubiese superado la línea del elenco dirigido por Iván Delfino.