River sufrió en el final, pero venció a Banfield en el debut como DT de Ponzio

En el estadio Florencio Sola, el Millonario le ganó 3-2 al Taladro por la séptima fecha del certamen, encuentro correspondiente a la Zona B

Tras la durísima eliminación de la Copa Sudamericana y renuncia de Eduardo Coudet, River logró dar vuelta la página y venció 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Sola por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, encuentro correspondiente a la Zona B.

El Millonario logró adelantarse gracias a Sebastián Driussi y Thiago Almada -de penal- aumentó la diferencia, ya en el complemento Bruno Sepúlveda descontó pero Ángel Correa volvió a alejar a la Banda en el marcador.

Nuevamente marcó Sepúlveda pero el equipo que hoy tuvo el estreno de Leonardo Ponzio como entrenador logró aguantar y logró su primera victoria fuera de casa en lo que va del certamen.

Con el triunfo, el Millonario llega a los siete puntos (todos en las últimas tres jornadas de competencia) y ahora aparece en la undécima plaza mientras que el Taladro ahora dice presente en la duodécima colocación también con siete unidades.

En la próxima fecha, El Taladro visitará a Aldosivi (sábado 5/9, a las 13:30 h.) en el estadio José María Minella de Mar del Plata mientras que el Millonario recibirá a Independiente Rivadavia (domingo 19:15, a las 19:15 h.) en el Monumental.