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Federico Rasmussen analizó la derrota de Colón: "Hay que dar vuelta la página rápido"

Federico Rasmussen analizó la derrota de Colón ante Racing de Córdoba y pidió corregir errores para volver a levantarse.

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 19:56hs
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Federico Rasmussen analizó la derrota de Colón: Hay que dar vuelta la página rápido

El defensor de Colón habló luego de la caída ante Racing de Córdoba, que puso fin a la buena racha del equipo. Rasmussen destacó que el encuentro se definió por pequeños detalles, lamentó la contra que terminó en el gol y remarcó la importancia de corregir errores y enfocarse rápidamente en los próximos compromisos.

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Rasmussen y el detalle que terminó definiendo el partido

Federico Rasmussen reconoció que la derrota ante Racing de Córdoba fue un golpe para Colón, especialmente porque el equipo llegaba con una buena seguidilla de resultados. “Una derrota que duele como todas. Veníamos de una buena racha y, lamentablemente, hoy nos vamos con las manos vacías”, expresó.

El defensor consideró que el encuentro se resolvió a partir de una situación puntual que terminó favoreciendo al conjunto cordobés. Un tiro libre a favor de Colón derivó en una rápida contra de Racing y terminó generando la acción que cambió el desarrollo del partido.

“Eso fue lo que por ahí definió el partido. Detalles. Sabíamos que se iba a resolver de esa manera, por mínimos detalles, valga la redundancia. Y bueno, así fue”, explicó Rasmussen.

La reacción de Colón y la mirada hacia lo que viene

El jugador reconoció que, después de quedar en desventaja, Colón intentó buscar la igualdad, aunque no logró generar las situaciones necesarias para conseguirla. “Después insistimos por ahí más de manera directa y eso, pero no pudimos llegar al empate”, señaló.

Rasmussen también destacó la dificultad de la Primera Nacional y evitó considerar que Racing haya conseguido la victoria con facilidad. “Es un torneo muy complejo, muy difícil, donde cada uno en su cancha se hace duro. Era un rival que sabíamos que iba a ser difícil y así lo fue”, afirmó.

Tras la derrota, el defensor dejó claro que el plantel no quiere quedarse lamentando el resultado y apuntó a una rápida recuperación. “Ahora queda dar vuelta la página, corregir errores y pensar en lo que viene”, sostuvo.

“No hay que quedarse con esto”

Con la racha de victorias interrumpida, Rasmussen aseguró que el plantel debe mantener la misma mentalidad y no permitir que la derrota afecte el trabajo realizado.

“No, no. Si hubiésemos ganado te hubiese dicho lo mismo. Hay que dar vuelta la página rápido porque esto sigue, no hay que quedarse con esto”, afirmó.

En ese sentido, el defensor remarcó que Colón debe continuar trabajando para llegar de la mejor manera a los próximos encuentros. “No nos quedamos tampoco con las victorias pasadas. Tenemos que seguir entrenando, seguir mejorando cosas para llegar de la mejor manera”, concluyó.

colon Federico Rasmussen
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