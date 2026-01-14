Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

Argentinos Juniors se refuerza con el santafesino Leandro Fernández

El delantero Leandro Fernández fue presentado como refuerzo de Argentinos con un contrato de un año tras llegar libre, bajo un esquema de productividad

14 de enero 2026 · 15:20hs
Argentinos Juniors se refuerza con el santafesino Leandro Fernández

El delantero Leandro Fernández fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors, con el que firmó un contrato por un año tras llegar en condición de libre, bajo un esquema de productividad y se convirtió en una de las incorporaciones de experiencia de cara a la próxima temporada.

Argentinos se potencia con Leandro Fernández

El futbolista ya posó con la indumentaria oficial del club de La Paternal y selló su vínculo profesional, iniciando así una nueva etapa en su extensa carrera. La confirmación de su llegada se realizó a través de las redes sociales oficiales de Argentinos Juniors, que celebró la incorporación con un mensaje directo.

“Leandro Fernández es refuerzo de El Semillero del Mundo. Llegó en condición de libre y firmó por un año bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Lea!”, indicó el club.

Con este anuncio, Argentinos dejó en claro que apuesta por un futbolista con recorrido, jerarquía y conocimiento del fútbol local, en una búsqueda por potenciar el frente ofensivo del equipo.

Durante la presentación, Fernández se mostró sonriente y relajado, se sacó las clásicas fotografías con la camiseta del “Bicho” y fue captado en el momento de la firma del contrato, imágenes que rápidamente comenzaron a circular entre los hinchas. A sus 34 años, el extremo llega con el desafío de aportar desequilibrio, experiencia y liderazgo dentro y fuera del campo, en un plantel que combina juventud con futbolistas de mayor rodaje.

El contrato por productividad responde a esa lógica: incentivar el rendimiento, la competitividad interna y el compromiso del futbolista con los objetivos deportivos del club. Se trata de un esquema que la institución ya ha utilizado y que apunta a maximizar el impacto de cada refuerzo.

Desde lo futbolístico, Fernández se desempeña principalmente como extremo izquierdo, una posición clave en el esquema característico de Argentinos, que suele apostar por equipos dinámicos, intensos y con vocación ofensiva.

El arribo del delantero genera expectativa entre los hinchas, que rápidamente expresaron su entusiasmo en redes sociales tras el anuncio oficial.

Con la presentación ya realizada, Fernández se integrará de inmediato a los entrenamientos del plantel profesional, donde comenzará su puesta a punto física y futbolística para adaptarse al ritmo del equipo y a la idea del entrenador.

