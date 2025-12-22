Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

Argentinos Juniors ya tiene rival en el repechaje de la Libertadores

El Bicho enfrentará a Barcelona de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores y definirá la serie como local en el estadio Diego Armando Maradona.

Por Ovación

22 de diciembre 2025 · 08:29hs
Argentinos Juniors ya tiene definido el primer obstáculo en su camino internacional. El sorteo y la resolución del torneo ecuatoriano confirmaron que Barcelona de Guayaquil será su rival en la fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores, una instancia clave que el Bicho deberá superar para seguir soñando con la fase de grupos.

El equipo dirigido por Nicolás Diez sabía desde el sorteo que enfrentaría a un conjunto de Ecuador, aunque restaba conocer si sería Barcelona o Liga de Quito. La definición llegó tras el cierre de la LigaPro, donde el elenco “oro y grana” terminó en la tercera posición luego de caer 1-0 frente a Independiente del Valle. En tanto, Liga venció 2-0 a Universidad Católica y escaló al segundo lugar, quedándose fuera de este cruce.

La serie se disputará a ida y vuelta, con ventaja para Argentinos Juniors, que definirá como local en La Paternal. El primer encuentro será el 18 de febrero a las 21.30, en Ecuador, mientras que la revancha se jugará el 25 de febrero, en el mismo horario, en el estadio Diego Armando Maradona.

El presente de Barcelona de Ecuador

Más allá de su historia copera, Barcelona atraviesa un presente delicado tanto en lo deportivo como en lo institucional. El club ecuatoriano viene golpeado por una profunda crisis económica, denunciada públicamente por sus propios futbolistas, quienes reclaman incumplimientos salariales de los últimos cuatro meses, situación que incluso derivó en la suspensión de entrenamientos. A esto se sumó un hecho trágico que conmocionó al ambiente: el asesinato del defensor Mario Pineida, de 33 años, en la ciudad de Guayaquil.

Si el conjunto de La Paternal logra sortear este primer cruce, el camino no será más sencillo. En la siguiente fase deberá medirse con el ganador de la llave entre Botafogo y el representante de Bolivia, que saldrá entre San Antonio Bulo Bulo o Nacional Potosí.

Argentinos Juniors accedió al repechaje de la Copa Libertadores tras finalizar tercero en la tabla anual, quedándose a las puertas de la clasificación directa. Tuvo la chance de sellar su boleto a la fase de grupos en la final de la Copa Argentina, pero cayó ante Independiente Rivadavia, que hará su estreno absoluto en el máximo certamen continental.

Ahora, el desafío está claro: dos finales por delante y la ilusión intacta de volver a meterse entre los protagonistas de América.

