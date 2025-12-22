Nacho Fernández, el regreso más esperado al Bosque

Ignacio Fernández fue presentado en Gimnasia, firmó por un año y dejó un mensaje cargado de emoción. Vuelve al club donde debutó, con experiencia internacional y el objetivo de aportar liderazgo y juego.

El tiempo pasó, la carrera creció y los títulos se acumularon, pero el punto de partida siempre estuvo claro. Ignacio Fernández volvió a Gimnasia y Esgrima La Plata y lo hizo con la emoción a flor de piel. A los 35 años, el mediocampista zurdo firmó contrato por 12 meses y fue presentado oficialmente en conferencia de prensa, donde reconoció que la espera valió la pena: “Esperé mucho este momento”.

Con la serenidad que da la experiencia, Nacho habló de felicidad y de familia, dos pilares que influyeron en su decisión de regresar al club que lo formó. “Estoy muy contento de estar acá. Ojalá sea un lindo año y podamos disfrutarlo”, expresó, en un clima que combinó nostalgia e ilusión renovada.

Experiencia para potenciar al equipo

Fernández llega a un Gimnasia que busca consolidar una identidad y, en ese camino, su voz aparece como una referencia natural. El volante destacó el trabajo de Fernando Zaniratto y señaló que el equipo “está bien acomodado”, con una idea clara de juego que merece continuidad.

Desde su rol, dejó en claro que no viene a imponer, sino a sumar. “Puedo aportar la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro, acompañar a los chicos y ayudar desde donde me toque”, sostuvo, con ganas evidentes de ponerse en marcha cuanto antes.

Un anuncio con historia y emoción

El regreso fue presentado con una fuerte carga simbólica. En sus redes sociales, Gimnasia publicó un video que repasó los mejores momentos de Nacho en su primera etapa, desde el debut en Primera División el 2 de octubre de 2010 ante Argentinos Juniors, hasta sus goles más recordados con la camiseta albiazul.

En aquel ciclo, Fernández disputó 93 partidos, convirtió 15 goles y fue una de las figuras del equipo que logró el ascenso en la temporada 2012/13. En 2016, su camino continuó en River Plate, que adquirió el 70% de su pase por 2,7 millones de dólares.

Olivia y un guiño al corazón tripero

El segundo video tuvo un tono íntimo y familiar. Olivia, la hija del futbolista, nacida en 2023, fue la protagonista de un clip que rápidamente se viralizó. “Mi papá juega en el Lobo”, anunció con inocencia, antes de cantar una estrofa de una canción emblemática del club, despertando sonrisas y emoción entre los hinchas.

Del cierre en River al nuevo comienzo

Antes de sellar su retorno, Fernández se despidió de River con palabras sinceras, reconociendo alegrías y frustraciones, pero también el esfuerzo hasta el final. Hoy, el escenario es otro y la camiseta también.

En el Bosque, Nacho vuelve a empezar. Con la mochila cargada de experiencia, pero con la misma ilusión de aquel debut, el mediocampista inicia un nuevo capítulo en Gimnasia, el lugar donde su historia futbolística tuvo origen.