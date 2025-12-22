"Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes"

Junior Marabel habló sobre su futuro. Unión posee el 60% de los derechos económicos del delantero que no volvería a Santa Fe

Junior Marabel se refirió a su futuro, dado que aún tiene un año más de contrato con Unión.

Junior Marabel finaliza su vínculo con Palestino de Chile el 31 de diciembre y en consecuencia, debe retornar a Unión, dado que aún tiene un año más de contrato con el Tate.

Lo cierto es que el delantero paraguayo no se quedará en Unión y por ello la dirigencia rojiblanca aguarda una oferta para transferir el 60% de los derechos económicos del futbolista.

Marabel habló de su futuro

En las últimas horas, Marabel dialogó con el programa Deporte Total, por AM780 de Paraguay, refiriéndose a su futuro y a lo que fue su paso por el fútbol chileno.

"Tengo contrato por un año más con Unión de Santa Fe. Con Palestino termina ahora. Creo que hice un buen año y sé que hay algunos llamados de otros clubes", aseguró Marabel.

LEER MÁS: Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Para luego agregar: "Con mi representante habló gente de Olimpia, pero por lo que me comentó después, no pasó de ser más que una averiguación".

Y en relación a su año en Palestino dijo: "Yo jugaba de 9 en Chile, muy pocas veces con un acompañante, y me fue muy bien esa posición, hice goles y clasificamos de vuelta a una copa internacional"