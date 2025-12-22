Junior Marabel finaliza su vínculo con Palestino de Chile el 31 de diciembre y en consecuencia, debe retornar a Unión, dado que aún tiene un año más de contrato con el Tate.
"Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes"
Junior Marabel habló sobre su futuro. Unión posee el 60% de los derechos económicos del delantero que no volvería a Santa Fe
Por Ovación
Lo cierto es que el delantero paraguayo no se quedará en Unión y por ello la dirigencia rojiblanca aguarda una oferta para transferir el 60% de los derechos económicos del futbolista.
Marabel habló de su futuro
En las últimas horas, Marabel dialogó con el programa Deporte Total, por AM780 de Paraguay, refiriéndose a su futuro y a lo que fue su paso por el fútbol chileno.
"Tengo contrato por un año más con Unión de Santa Fe. Con Palestino termina ahora. Creo que hice un buen año y sé que hay algunos llamados de otros clubes", aseguró Marabel.
Para luego agregar: "Con mi representante habló gente de Olimpia, pero por lo que me comentó después, no pasó de ser más que una averiguación".
Y en relación a su año en Palestino dijo: "Yo jugaba de 9 en Chile, muy pocas veces con un acompañante, y me fue muy bien esa posición, hice goles y clasificamos de vuelta a una copa internacional"