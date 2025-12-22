Uno Santa Fe | Ovación | Quimsa

Quimsa se hizo fuerte en casa y Racing (C) dio el golpe en Córdoba

La Fusión venció con autoridad a Platense con Robinson como figura, mientras que Racing de Chivilcoy sorprendió a Instituto en el Ángel Sandrín en una fecha clave de la Liga Nacional.

22 de diciembre 2025 · 07:11hs
Quimsa se hizo fuerte en casa y Racing (C) dio el golpe en Córdoba

La jornada de la Liga Nacional dejó dos historias bien marcadas, con un triunfo sólido de Quimsa en Santiago del Estero y una victoria de alto impacto de Racing de Chivilcoy en Córdoba, que complicó a Instituto en el tramo final del año.

En el estadio Ciudad, Quimsa se hizo fuerte como local y venció con autoridad a Platense por 91 a 74, en un partido que dominó de principio a fin. La Fusión abrió el juego apoyándose en Tyron Johnson y un Brandon Robinson decisivo, mientras que en la visita Derrick Woods intentó sostener a su equipo en el arranque. Con buenos pasajes ofensivos, triples oportunos y el aporte desde el banco de Orresta, el conjunto dirigido por Leandro Ramella logró despegarse en el marcador. Robinson, encendido desde el perímetro, fue el eje del ataque y permitió que el local se fuera al descanso largo con una cómoda ventaja de 50-33.

En el complemento, Platense buscó reaccionar de la mano de Guerrero y Woods, pero Quimsa mantuvo el control del juego. Los libres de Collomb, la continuidad anotadora de Robinson y la aparición de Figueredo terminaron de inclinar la balanza. Ya en el último cuarto, la Fusión administró la diferencia con inteligencia, sumó con lanzamientos exteriores y cerró el encuentro sin sobresaltos. Robinson fue el goleador con 25 puntos, acompañado por Collomb y Johnson con 14 cada uno, mientras que Woods aportó 16 en el Calamar.

Racing de Chivilcoy dio la nota en Córdoba

La otra cara de la fecha se vio en el Ángel Sandrín, donde Racing de Chivilcoy consiguió una gran victoria como visitante frente a Instituto por 87 a 78, en el penúltimo partido del año para la Gloria. El inicio fue cuesta arriba para el equipo cordobés, que sufrió el impacto del tándem Thomas Cooper–Deion McClenton, determinante en el primer cuarto. Aunque Instituto mostró una leve reacción antes del descanso con Copello y Monacchi, la visita se fue arriba 37-33.

En la segunda mitad, el local ajustó en ofensiva y encontró respuestas en los buenos pasajes de Gastón Whelan y Javier Saiz, que lo mantuvieron en partido. Sin embargo, Racing respondió con jerarquía desde el perímetro: los triples de Joaquín Valinotti resultaron claves para sostener la ventaja y frustrar el intento de remontada. En el cierre, la defensa albirroja no logró afirmarse y el equipo de Chivilcoy aprovechó cada error para sellar una victoria clara. McClenton fue el MVP del partido con 25 unidades de valoración, mientras que Whelan se destacó en Instituto, que cerrará el 2025 el próximo 26 de diciembre ante Atenas, nuevamente en el Sandrín.

