De rivales a campeones juntos: Domínguez y Alario, un cruce con sello sabalero

22 de diciembre 2025 · 09:43hs
Mientras Estudiantes celebra una nueva estrella, una imagen del pasado irrumpió con fuerza en las redes y activó la memoria futbolera. Los protagonistas son Eduardo Domínguez y Lucas Alario, dos nombres íntimamente ligados a Colón, que hoy comparten el presente exitoso en La Plata, pero que alguna vez se enfrentaron dentro de una cancha defendiendo camisetas opuestas.

LEER MÁS: Cuenta regresiva para Colón: se sortean zonas y fixture

La foto, tomada en 2015, los muestra disputando una pelota con la intensidad propia del momento: Domínguez como defensor de Huracán y Alario como delantero del Sabalero. Diez años después, el destino los reunió desde otro lugar, celebrando títulos y escribiendo una página impensada en aquel entonces.

El DT que cambió la historia de Colón

Para el mundo Colón, Eduardo Domínguez es mucho más que un entrenador exitoso. Es el técnico que condujo al club al primer y único título de Primera División, con la inolvidable Copa de la Liga 2021, una consagración que marcó un antes y un después en la historia rojinegra.

Aquel logro lo posicionó definitivamente entre los entrenadores más importantes del fútbol argentino y fortaleció su vínculo con instituciones que apuestan a proyectos sólidos. Hoy, al frente de Estudiantes, Domínguez volvió a demostrar su capacidad para competir y ganar en finales, sumando dos títulos en apenas una semana.

Alario, el pibe del club que siempre vuelve

Del otro lado aparece Lucas Alario, surgido de las divisiones inferiores de Colón y protagonista de uno de los momentos más recordados de la última década: el ascenso de 2014, donde convirtió uno de los goles decisivos que devolvieron al Sabalero a Primera División.

image

Su recorrido posterior lo llevó por River, Europa y la Selección, pero su nombre siempre quedó asociado a Santa Fe. En esta oportunidad, el “Pipa” fue determinante en la final del Trofeo de Campeones, marcando los dos goles ante Platense que le dieron el título a Estudiantes, en una actuación que revirtió críticas y lo devolvió al centro de la escena.

La foto que unió pasado y presente

La imagen viral tiene un peso simbólico especial. Dos hombres que se cruzaron como adversarios, con Colón como punto de partida de uno y destino emocional del otro, hoy celebran juntos. Pasaron apenas diez años para que una cancha los vuelva a unir, ya no como rivales, sino como campeón y goleador.

El detalle no es menor: Domínguez fue el primer entrenador que apostó fuerte por Alario en Estudiantes, impulsando su llegada a principios de enero y respaldándolo incluso en los momentos de mayor cuestionamiento. El delantero firmó contrato hasta diciembre de 2026, y su doblete en la final parece haber sido una respuesta directa a esa confianza.

Un vínculo que trasciende camisetas

Para Colón, la historia tiene un sabor particular. El técnico del título histórico y el delantero formado en casa vuelven a encontrarse en lo más alto del fútbol argentino, dejando una postal que mezcla nostalgia, orgullo y memoria.

LEER MÁS: Colón confía en que esta sea la última semana con sanción de FIFA

De rivales circunstanciales a campeones juntos, Domínguez y Alario protagonizan una de esas historias que solo el fútbol puede regalar, y que en Santa Fe se siguen con atención, sabiendo que, de una u otra manera, ambos siempre llevarán un pedazo del Sabalero en su recorrido.

Fuente: El Día

Domínguez Alario Colón
