Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Unión despidió el 2025 en la Liga Nacional de Básquet con una victoria convincente ante Argentino de Junín que le permitió cortar el año con buenas sensaciones.

Unión bajó el telón de su calendario en la Liga Nacional de Básquet con una victoria necesaria y alentadora. En el estadio Ángel P. Malvicino , el Tatengue superó 95-84 a Argentino de Junín en su última presentación del año, mostrando variantes ofensivas y carácter para sostener la ventaja a lo largo de todo el partido.

Tras un comienzo parejo, el conjunto santafesino logró despegarse a partir de la mitad del primer cuarto , cuando encontró anotación en nueve manos distintas , una señal clara del buen funcionamiento colectivo. En ese tramo, Daniel Hure comenzó a marcar diferencias desde el perímetro y fue el principal argumento para cerrar el parcial arriba.

Con el correr de los minutos, el trámite se emparejó, aunque Unión siempre logró mantenerse al frente. Hubo momentos en los que sacó ventajas de 15 y hasta 17 puntos, y otros en los que la visita logró recortar, pero sin poner en riesgo el dominio rojiblanco.

Administración y cierre firme

El último período mantuvo la misma tónica. Sin un dominador claro en el desarrollo, el equipo dirigido por Martín Castellazzi administró la diferencia con inteligencia, defendió con solidez y eligió bien en ataque para asegurar un triunfo clave desde lo anímico.

En el goleo, Daniel Hure fue la gran figura con 22 puntos y 6/8 en triples, llegando a los 900 triples en Liga Nacional, bien acompañado por Yeferson Guerra, autor de 19 unidades. También se destacaron Martín Cabrera y Emiliano Basabe, ambos con 13 puntos, en una noche donde el aporte fue repartido y sostenido.

Con este resultado, Unión cerró el año con balance positivo, respaldado por una actuación colectiva que dejó buenas sensaciones de cara a lo que viene en la Liga Nacional, mientras que Argentino de Junín continúa buscando regularidad en una temporada adversa.