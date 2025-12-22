Unión y un mercado en pausa: más incógnitas que certezas en Santa Fe

En Unión los rumores e informaciones más importantes pasan por los jugadores que se fueron, los que se irán o no seguirían que por los que podrían llegar.

El mercado de pases de Unión transita por estas horas un escenario de expectativa contenida. Sin grandes anuncios ni avances concretos, el club atraviesa una tensa calma en la que predominan las dudas sobre el futuro del plantel más que las certezas de incorporaciones. Como en otras ventanas de transferencias, los tiempos se estiran y el movimiento real parece lejano.

La salida ya consumada es la de Matías Tagliamonte, aunque su situación todavía deja un margen para la especulación. El arquero regresó a Racing, donde Gustavo Costas lo tendría en consideración, lo que hace poco probable un nuevo préstamo. Sin embargo, en Unión no dan el tema por cerrado: el propio jugador vería con buenos ojos regresar para sostener la titularidad, algo que hoy no tendría garantizado en Avellaneda.

Salidas que se confirman y otras que asoman

Distinto es el caso de Mauricio Martínez, cuya continuidad está prácticamente descartada. El volante tiene un año más de contrato con Rosario Central y no seguirá en el Tatengue. Además, cuenta con propuestas concretas del exterior, especialmente de Barcelona de Ecuador y Liga de Quito, lo que aleja cualquier chance de retorno.

A este escenario se le suman posibles salidas por ventas, que podrían convertirse en una fuente clave de ingresos. Los nombres que aparecen en ese radar son Lautaro Vargas, Mateo Del Blanco y Valentín Fascendini, futbolistas con mercado y proyección, cuya situación es seguida de cerca por la dirigencia.

Saravia, la obsesión que vuelve a escena

En medio de un mercado con pocas luces, el nombre que sobresale es el de Rodrigo Saravia. El volante uruguayo ya había sido buscado por Leonardo Madelón en el mercado anterior, motivado por el conocimiento previo de haberlo dirigido en Gimnasia y Esgrima La Plata. Finalmente, Saravia terminó recalando en Belgrano de Córdoba, pero su presente abre una nueva oportunidad.

Ricardo Zielinski no lo tendría en cuenta y, de hecho, el mediocampista aún no se presentó a entrenar con el plantel cordobés en el inicio de la pretemporada. Si logra destrabar su salida, Unión aparece como uno de los destinos posibles, aunque no el único: también tendría sondeos desde otros países de Sudamérica.

Watson, Cravero y opciones que se analizan

Otro nombre que comenzó a circular es el de Nicolás Watson, volante que viene de jugar en San Martín de San Juan, donde perdió la categoría, y que ya regresó a Instituto, club dueño de su pase. Unión preguntó condiciones y lo analiza como alternativa para reforzar el mediocampo.

También apareció en escena Tiago Cravero, mediocampista de Belgrano que actuó recientemente en San Miguel de la Primera Nacional. Su nombre no es exclusivo del Tatengue: otros clubes de la categoría, entre ellos Colón, también lo tienen en carpeta, lo que anticipa una posible puja.

El arco, otro foco de incertidumbre

En el arco, la prioridad sigue siendo Tagliamonte, aunque el club comenzó a moverse preventivamente. En ese contexto surgieron dos nombres: el uruguayo Renzo Bacchia, quien viene de jugar en Cerro pero cuyo pase pertenece a Racing de Montevideo, y Matías Mansilla, recientemente repescado por Estudiantes tras su paso por Central Córdoba.

Desde el cuerpo técnico de Leonardo Madelón ya hubo contactos con Mansilla, teniendo en cuenta que Tomás Durso también podría dejar el club si Atlético Tucumán decide repescarlo.

LEER MÁS: En Unión siguen esperando que se resuelva la situación de Fascendini

Así, el mercado de pases de Unión parece transitar un punto muerto. Las versiones más fuertes giran alrededor de quiénes pueden irse, más que de los futbolistas que podrían llegar para potenciar al plantel. Mientras el tiempo corre y la pretemporada avanza, en Santa Fe la calma es tensa y la sensación es conocida: habrá que esperar para que el mercado, finalmente, se despierte.