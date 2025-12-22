El cuerpo sin vida hallado dentro de un galpón frente a la cancha de Colón es el de Jeremías Monzón

El adolescente de 15 años faltaba de su casa, en la vecina ciudad de Santo Tomé, desde el pasado 18 de diciembre. Investigan la causa de su muerte

El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

En las primeras horas de este lunes, personal policial y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) recibieron un aviso sobre el hallazgo del cuerpo sin vida dentro de un galpón abandonado , ubicado frente al estadio de Colón, en la zona de barrio Chalet.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del cuerpo y dieron intervención a las autoridades judiciales. Minutos más tarde, familiares de Jeremías Mozón , el adolescente de 15 años que era intensamente buscado tras ausentarse de su domicilio en la ciudad de Santo Tomé , fueron convocados al lugar y confirmaron que se trataba del joven.

Familiares de Jeremías Monzón en el lugar del hallazgo del cuerpo

Hasta el momento, no se determinaron las causas de la muerte. La escena quedó preservada para el trabajo de los peritos y la investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la realización de las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo será sometido a las pericias forenses de rigor, cuyos resultados serán clave para avanzar en la causa.