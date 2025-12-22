Uno Santa Fe | Policiales | cuerpo

El cuerpo sin vida hallado dentro de un galpón frente a la cancha de Colón es el de Jeremías Monzón

El adolescente de 15 años faltaba de su casa, en la vecina ciudad de Santo Tomé, desde el pasado 18 de diciembre. Investigan la causa de su muerte

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de diciembre 2025 · 11:24hs
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

UNO Santa Fe

El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

En las primeras horas de este lunes, personal policial y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) recibieron un aviso sobre el hallazgo del cuerpo sin vida dentro de un galpón abandonado, ubicado frente al estadio de Colón, en la zona de barrio Chalet.

hallazgo cuerpo cancha colon 2
El lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida

El lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida

hallazgo cuerpo cancha colon 3
El lugar dónde fue hallado el cuerpo sin vida

El lugar dónde fue hallado el cuerpo sin vida

familiares de Jeremías Monzón
Familiares de Jeremías Monzón en el lugar del hallazgo del cuerpo

Familiares de Jeremías Monzón en el lugar del hallazgo del cuerpo

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del cuerpo y dieron intervención a las autoridades judiciales. Minutos más tarde, familiares de Jeremías Mozón, el adolescente de 15 años que era intensamente buscado tras ausentarse de su domicilio en la ciudad de Santo Tomé, fueron convocados al lugar y confirmaron que se trataba del joven.

Hasta el momento, no se determinaron las causas de la muerte. La escena quedó preservada para el trabajo de los peritos y la investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la realización de las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo será sometido a las pericias forenses de rigor, cuyos resultados serán clave para avanzar en la causa.

hallazgo cuerpo cancha colon 4
El lugar donde hallaron el cuerpo

El lugar donde hallaron el cuerpo

cuerpo Santo Tomé Jeremías Monzón PDI
Noticias relacionadas
aparecio la mujer que fue buscada por la policia durante 36 horas despues de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

trasladaron desde cordoba a rosario a cheche, delincuente profugo de alto perfil oriundo de canada de gomez

Trasladaron desde Córdoba a Rosario a "Cheche", delincuente prófugo de alto perfil oriundo de Cañada de Gómez

triple choque en la autovia 19 entre un camion, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

La Comisaría 28 de Colastiné donde se realizó la denuncia

"Ma, me están llevando. Ayuda": buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

Lo último

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Último Momento
Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Nacho Fernández, el regreso más esperado al Bosque

Nacho Fernández, el regreso más esperado al Bosque

Ovación
La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes

"Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes"

Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Policiales
Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio